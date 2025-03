Bra, doppio appuntamento di fede presso il Monastero delle Sorelle Clarisse

Doppio appuntamento di fede presso il Monastero delle Sorelle Clarisse di Bra (viale Madonna dei Fiori, 3).

Il 15 marzo torna il “Sabato della Parola” con inizio alle ore 20.45, un’occasione di preghiera e meditazione per consacrare la vita quotidiana e tutto quello che l’accompagna.

Domenica 16 marzo è in programma il ritiro spirituale per ragazze dai 20 ai 35 anni, che inizierà con la Santa Messa alle ore 8.30 e terminerà alle ore 17; è richiesto di portare il pranzo al sacco e la Bibbia per vivere un’esperienza spirituale, umana e culturale secondo lo spirito francescano.

Vi lasciamo qui i contatti per scoprirne di più! Telefono: 0172/413148 - email: monasteroclarisse.bra@gmail.com - sito web: www.federazioneclarisse.com.

Le Sorelle Clarisse vi aspettano e vi salutano fraternamente.