Il progetto Radis a Rittana: restituzione dell’opera collettiva delle scuole e presentazione del documentario

Nuovo appuntamento per Radis, il progetto di arte pubblica promosso dalla Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT, che nel 2025 celebra il suo venticinquesimo anniversario. Sabato 22 marzo dalle ore 15 e domenica 23 marzo dalle ore 10, presso il Centro della Comunità di Rittana, verrà presentata Un’arca per le stelle, l’opera collettiva realizzata dagli studenti nell’ambito delle attività educative curate da Feliz con l’Associazione La Scatola Gialla.

L’evento sarà anche l’occasione per la presentazione del documentario dedicato alla prima edizione del progetto, realizzato da Cucù Milano e TIWI, che verrà trasmesso su Sky Arte martedì 25 marzo 2025.

Il progetto Radis, dal piemontese radici, nasce per arricchire il territorio piemontese con opere di arte pubblica, coinvolgendo la comunità attraverso programmi educativi, incontri e progetti espositivi. La prima edizione, curata da Marta Papini in collaborazione con la Fondazione CRC, è culminata nell’ottobre 2024 con l’inaugurazione dell’opera Le Masche dell’artista Giulia Cenci, installata nella radura del Chiot Rosa. L’opera, composta da sculture in alluminio ispirate alle betulle del bosco, dialoga con il linguaggio scultoreo dell’artista e con il paesaggio circostante.

A fianco della commissione dell’opera, Radis ha sviluppato un programma educativo per le scuole, curato da Feliz con l’Associazione La Scatola Gialla, coinvolgendo 38 classi e 694 studenti degli Istituti Comprensivi di Borgo San Dalmazzo e Demonte. Il percorso si è articolato in due fasi: L’Attesa, dedicato alla scoperta dell’arte pubblica, e Costruire sensi, che ha permesso agli studenti di confrontarsi con l’opera di Giulia Cenci e di sviluppare la propria creatività. Il risultato di questo lavoro collettivo è L’arca delle stelle, un progetto che vuole stimolare la comunità a riflettere sull’arte pubblica e a visitare il Chiot Rosa.

Sabato 22 marzo l’evento inizierà alle 15 con i saluti istituzionali di Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT, e Mauro Gola, presidente della Fondazione CRC. Seguiranno la presentazione delle attività scolastiche a cura di Elena Valsania e Christian Grappiolo di Feliz, un intervento della curatrice Marta Papini e il lancio del documentario. La giornata si concluderà con la visita all’opera degli studenti, che sarà visitabile anche domenica 23 marzo dalle 10 alle 18.

Prenotazioni disponibili su Eventbrite al link: eventbrite.com.

Per ulteriori informazioni: www.radis-crt.it.