Tre nuovi rettori per la Confraternita dei Battuti Bianchi di Bra

A tener viva la memoria di tradizioni centenarie e nell’ottica di imprimere nuovo e importante impulso a tutto il sodalizio, la Confraternita dei Battuti Bianchi di Bra è pronta ad accogliere in seno tre nuovi membri.

L’antico rito è in calendario domenica 16 marzo, alle ore 17.30, nella chiesa della Santissima Trinità e sarà seguito, alle ore 18, dalla celebrazione eucaristica presieduta dal padre spirituale don Gilberto Garrone.

Vestiranno il tipico camice bianco: Luciano Messa (rettore), Giorgio Grosso e Roberto Franco (vicerettori), tutti impegnati a vario titolo nel volontariato cittadino. Dai rettori uscenti

Marco Costanzo Alessio, Enrico Cabutto e Lino Ferrero, prenderanno in consegna i medaglioni dorati e i pastorali, che li distingueranno nel corso della processione di Pasqua di domenica 20 aprile, propria dei Battuti Bianchi.

Un pensiero d’affetto e doveroso per i rettori uscenti e per i nuovi confratelli ai quali va l’augurio di un luminoso cammino e per quanti si uniranno a questo importante momento di condivisione nella preghiera.