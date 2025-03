In fiamme il camino di un'abitazione privata su due piani con tetto in cemento a Santo Stefano Roero.

Non vi sono verificate conseguenze ed il pericolo è rientrato rapidamente.

Sul posto sono intervenuti intorno alle 11.26 di questa mattina, lunedì 10 marzo, i vigili del fuoco della squadra di Alba. Una volta contenuto l'incendio hanno messo in sicurezza l'area.