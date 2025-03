Due masterclass per terminare la partecipazione dell'Associazione Comuni del Moscato al Salone del Vino 2025

L’Associazione Comuni del Moscato ha concluso la sua partecipazione al Salone del Vino 2025, ospite dell’organizzazione dell’evento torinese per due momenti di masterclass, svolte con grande successo e posti esauriti presso gli spazi delle OGR.

Protagonisti ancora una volta i territori dei Sorì Eroici attraverso i loro vini: nel primo appuntamento, che ha incontrato anche Cioccolatò proponendo quindi un abbinamento di diverse tipologie di cioccolato, sono stati presentati quattro vini Moscato d’Asti: un Moscato d’Asti Canelli 2024 dell’azienda Tojo Winery di Santo Stefano Belbo; un Moscato d’Asti 2023 dell’azienda Domanda di Calosso, e due Moscati d’Asti, uno del 2019 e uno del 2021, dell’azienda Poderi Roccanera di Cossano Belbo.

Una verticale quindi dedicata a questo vino, che ha posto in risalto la grande qualità dei prodotti in un contesto che non ha quindi voluto soltanto presentare l’ultima vendemmia, ma approfondire scoprendo le differenze negli affinamenti e confrontando le diverse annate: un lavoro presentato dal vicepresidente della Associazione e Coordinatore del Comitato Sorì Eroici, Luca Luigi Tosa, affiancato in questa occasione dall’enologo Gabriele Adriano.

Nella seconda masterclass invece, riferendosi sempre alle “vigne eroiche” e facendo risaltare il carattere dei vigneti trasferito ai vini attraverso la preziosa determinazione dei produttori, ancora con la conduzione di Tosa si sono presentate tipologie di vitigni diversi: un Alta Langa DOCG e un Asti Brut Metodo Classico DOCG dell’azienda Rapalino di Neviglie, un Gavi DOCG dell’azienda Roberto Sarotto anch’essa di Neviglie, un Langhe DOC Chardonnay Sorì Eroici della Cascina delle Rocche di Moncucco di Santo Stefano Belbo e un Langhe DOC Nebbiolo Sorì Eroici dell’azienda Luca Luigi Tosa di Cossano Belbo.