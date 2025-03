Il gruppo di Cavour ha vinto il “Carnevale delle 2 Province”

Cavour ha vinto il 7° “Carnevale delle 2 Province” con il carro “Chi è senza peccato scagli la prima mela”. La vittoria è arrivata nella serata di venerdì 7 marzo nel recupero della tappa del 10° Carnevale della Città di Barge rinviata per il maltempo lo scorso 1° marzo. Anche nell’ultimo atto del “Carnevale delle 2 Province” sono state migliaia le persone che sono scese in strada a Barge per ammirare il festoso corteo di carri e figuranti che hanno attraversato viale Mazzini e viale Stazione, a conferma del successo del Carnevale organizzato da Fondazione Amleto Bertoni e Città di Saluzzo con Città e Pro Loco di Rivoli, Città e Pro Loco di Barge e Città di Nichelino con Ascom di Moncalieri.

CLASSIFICA FINALE CARNEVALE DELLE 2 PROVINCE

1° Cavour – “Chi è senza peccato scagli la prima mela”

2° Nichelino – “Riprendiamoci il futuro”

3° Scalenghe – “Siamo come hikikomori”

4° Piobesi – “Lasciate ogni speranza voi che entrate”

4° Racconigi – “L’Apocalisse”

6° Villafalletto – “Non fuggire, affrontalo”

7° Centallo – “Leoni da tastiera”

8° Pinerolo – “Più denti! The greatest show, remake”

Classifica 97° Carnevale di Saluzzo

1° Nichelino – “Riprendiamoci il futuro”

2° Cavour – “Chi è senza peccato scagli la prima mela”

2° Scalenghe – “Siamo come hikikomori”

4° Piobesi – “Lasciate ogni speranza voi che entrate”

5° Villafalletto – “Non fuggire, affrontalo”

6° Racconigi – “L’Apocalisse”

7° Centallo – “Leoni da tastiera”

8° Pinerolo – “Più denti! The greatest show, remake”

Classifica 10° Carnevale di Barge

1° Cavour – “Chi è senza peccato scagli la prima mela”

2° Nichelino – “Riprendiamoci il futuro”

2° Scalenghe – “Siamo come hikikomori”

4° Centallo – “Leoni da tastiera”

4° Piobesi – “Lasciate ogni speranza voi che entrate”

6° Racconigi – “L’Apocalisse”

7° Villafalletto – “Non fuggire, affrontalo”

8° Pinerolo – “Più denti! The greatest show, remake”

Classifica 71° Carnevale della Città di Rivoli

1° Cavour – “Chi è senza peccato scagli la prima mela”

2° Scalenghe – “Siamo come hikikomori”

3° Nichelino – “Riprendiamoci il futuro”

3° Villafalletto – “Non fuggire, affrontalo”

5° Centallo – “Leoni da tastiera”

6° Racconigi – “L’Apocalisse”

7° Piobesi – “Lasciate ogni speranza voi che entrate”

8° Pinerolo – “Più denti! The greatest show, remake”

Classifica 9° Carnevale della Città di Nichelino

1° Nichelino – “Riprendiamoci il futuro”

2° Cavour – “Chi è senza peccato scagli la prima mela”

3° Racconigi – “L’Apocalisse”

3° Scalenghe – “Siamo come hikikomori”

5° Centallo – “Leoni da tastiera”

6° Piobesi – “Lasciate ogni speranza voi che entrate”

7° Villafalletto – “Non fuggire, affrontalo”

8° Pinerolo – “Più denti! The greatest show, remake”

Classifica 8° Carnevale degli oratori

1° San Chiaffredo Busca con “Le fantasie di Remy”

2° Verzuolo con “Il Pierrot innamorato”

3° O.D.B. Saluzzo con “I giullari del marchese”

4° Costigliole Saluzzo con “Bidibi bodibi b’uva”

5° Pratavecchia con “Un oratorio primitivo”

6° Roccabruna con “L’arca di Noè”

Credit foto: Wild Emotions