Andrea Momberto nuovo coordinatore del circolo Monviso del Partito Democratico

Una comunità che cresce e si rinnova, con attenzione particolare ai territori.

E’ stato questo il tema centrale emerso durante il congresso del circolo del Monviso del Partito Democratico, tenutosi nel pomeriggio di domenica 9 marzo nei locali del Quartiere a Saluzzo. Una partecipata assemblea degli iscritti ha rinnovato il direttivo cittadino, a partire dal coordinatore.

All’unanimità dei presenti è stato infatti eletto alla carica il 41 enne consigliere comunale saluzzese Andrea Momberto, che sostituisce Gian Luca Arnolfo, alla guida dei democratici saluzzesi fin dalla nascita del partito nel 2007. Con lui un coordinamento composto da 15 persone: Paolo Allemano, Alida Anelli, Gian Luca Arnolfo, Raffaele Bertola, Mauro Calderoni, Giuseppe Cupi, Stefania Dalmasso, Luca Ellena, Pierguido Fiorina, Daniela Gazzera, Vanessa Moretto, Paolo Peotta, Luca Pittavino, Alessandro Ponsi, Andrea Tagliano.

Il nuovo coordinamento riunisce al suo interno militanti di lunga data e persone che si affacciano per la prima volta alla politica attiva, ma soprattutto vede presenti rappresentanti non solo di Saluzzo ma anche e soprattutto dei territori. Molti di coloro che faranno parte del gruppo direttivo del partito, provengono infatti dalle comunità delle valli Po, Varaita e della pianura, dove in molti casi ricoprono ruoli amministrativi o sono attivi nell’associazionismo.

"In un periodo storico non facile e cruciale per la nostra società – dichiara Momberto – c’è quanto mai bisogno di impegnarsi per ribadire i valori della democrazia prima ancora di quelli del centro sinistra in cui ci riconosciamo, a partire dalla pace, l’antifascismo, l’integrazione europea, le pari opportunità, l’inclusività, l’attenzione all’ambiente. Tutti temi attorno ai quali il nostro circolo si è sempre trovato unito e compatto, pur dimostrandosi nel tempo un luogo di vivace dibattito democratico. Un grande ringraziamento – conclude – va a Gian Luca Arnolfo che ha in questi anni guidato con saggezza e generosità il circolo del Monviso, e a tutti coloro che con lui hanno collaborato".

Nella stessa assemblea è stato anche sancito il pieno sostegno del circolo alla candidatura di Davide Sannazzaro, sindaco di Cavallermaggiore e consigliere provinciale, quale segretario provinciale nell’ambito di una proposta unitaria. A rappresentare il circolo del Monviso all’assemblea provinciale, composta da 70 delegati, sarà una pattuglia di 6 rappresentanti del saluzzese. Il congresso provinciale, che farà tappa in tutti i circoli della Granda, si concluderà all’inizio del mese di aprile con l’insediamento del nuovo segretario e della nuova assemblea.

Conclusa questa fase, le iniziative e il tesseramento proseguono: Per info si può seguire la pagina facebook del circolo @PDsaluzzo o scrivere all’indirizzo pdsaluzzo@gmail.com. E possibile sottoscrivere la tessera on-line al sito: hub.partitodemocratico.it

La sala degli specchi ha ospitato, in contemporanea, anche il congresso del circolo PD dell’Infernotto che con il nuovo coordinatore Elio Serafino si prepara ad una fase di rilancio e rinnovato radicamento nel bargese e nel bagnolese. Per contatti: 333-6859773