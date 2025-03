Provincia, per Pietro Danna confermata la delega alla viabilità del Reparto di Mondovì

“Ringrazio il Presidente Robaldo per la fiducia accordatami assegnandomi queste importanti deleghe".

Così il consigliere provinciale Pietro Danna, in merito alle nomine formalizzate oggi dal presidente Luca Robaldo, che gli ha assegnato le deleghe a viabilità del Reparto di Mondovì, Sport, Politiche Giovanili e Aree Interne.

"In particolare – dichiara – è per me motivo di responsabilità continuare a occuparmi di viabilità per il Reparto di Mondovì, che conta circa 800 km e copre un territorio molto vasto. Come avvenuto negli ultimi anni sarò a disposizione di tutti gli amministratori locali per coglierne le istanze e cercare di trovare, insieme a loro, soluzioni alle criticità che dovessero sorgere".

"Sono conscio che la Provincia attraversa un periodo non semplice a livello finanziario – prosegue –, ma sono certo che con una giusta programmazione riusciremo ad intervenire laddove sarà necessario. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i cantonieri, i capo-cantonieri, il caporeparto Dotta e l'ingegner Danilo Bruna per la collaborazione di questi anni e per il grande impegno profuso”.