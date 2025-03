Vicoforte "Progetto in Comune" nterroga l’amministrazione su decoro urbano, strade e futuro del bar degli impianti sportivi

Decoro urbano, manutenzione delle strade e interventi sulle strutture degli impianti sportivi. Sono tre le interrogazioni che sono state depositate dal gruppo consiliare di minoranza "Cambi...Amo Vicoforte con un progetto in comune", a firma del consigliere Umberto Bonelli.

"Abbiamo ricevuto da numerosi cittadini lamentele circa la carenza di manutenzione delle aree verdi e al degrado del decoro urbano. In particolare, parchi, giardini e altri spazi pubblici si presentano ni condizioni di evidente trascuratezza, rifiuti non raccolti e una generale mancanza di cura - si legge nell'interrogazione -. Tutto ciò compromette la qualità della vita dei residenti, ma danneggia anche l'immagine di un paese che, storicamente, ha sempre attratto turisti grazie alla sua bellezza e al suo decoro. Con l'arrivo della bella stagione, infatti, si prevede una maggiore frequentazione di parchi e giardini da parte dei cittadini, che approfitteranno del clima più mite per fruire di questi spazi pubblici. Inoltre, l'inizio della stagione turistica comporterà un afflusso maggiore di visitatori.

Sebbene li contributo dei volontari sia apprezzabile e lodevole - proseguono dalla minoranza -, non può e non deve sostituirsi a una gestione professionale e continuativa da parte delle istituzioni.

Quali azioni intende intraprendere l'Amministrazione per risolvere la carente gestione delle aree verdi e del decoro urbano per la prossima stagione primaverile ed estiva, al fine di evitare li ripetersi delle problematiche riscontrate?".

I consiglieri chiedono al sindaco e all'amministrazione se "visto l'imminente arrivo della primavera e dell'estate, sono previsti interventi specifici per migliorare la manutenzione delle aree verdi maggiormente frequentate dai turisti e dai residenti, come l'Amministrazione intenda garantire un maggiore controllo sul lavoro della società incaricata della gestione delle aree verdi e del decoro urbano, affinché vengano rispettati gli standard di qualità e tempestività nella manutenzione, quali misure saranno adottate per migliorare l'impatto positivo del decoro urbano e delle aree verdi e come sarà coordinata l'eventuale contributo dei volontari con l'intervento di personale qualificato per garantire la cura continua e professionale degli spazi pubblici".

Il secondo tema che la minoranza porterà in consiglio è relativo alla manutenzione delle strade comunali.

"Chiediamo - dicono da Progetto in Comune - se l'Amministrazione Comunale è a conoscenza della situazione di dissesto delle strade comunali e se sono stati avviati, oltre a quelli già previsti nel 2024, progettazioni e/o interventi per li ripristino della sicurezza e della funzionalità delle stesse. Se per la Giunta e la maggioranza, in un contesto di risorse limitate, sia più importante concentrarsi sull'acquisizione di aree e immobili che, essendo di interesse per l'amministrazione, comportano una gestione complessa e costosa, o se invece, in un'ottica di efficienza e di priorità per i cittadini, si ritenga fondamentale impegnarsi in modo più deciso nella manutenzione delle infrastrutture stradali, che invece ha un impatto diretto e immediato sulla vita quotidiana dei cittadini".

Infine il gruppo consigliare interroga l'amministrazione sul bar degli impianti sportivi.

"Oltre a servire i partecipanti e gli spettatori durante gli eventi sportivi, sono anche un punto di riferimento per la socializzazione dei cittadini - è spiegato nel testo dell'interrogazione -. Il recupero di questa struttura è fondamentale non solo per migliorare la qualità dei servizi offerti, ma anche per attrarre nuovi sportivi, famiglie e turisti, contribuendo così al miglioramento dell'immagine e dell'economia locale. Chiediamo quindi a che punto è li progetto previsto dall'Amministrazione per la riqualificazione del bar, chiuso da anni, e dell'intera area degli impianti sportivi, e quali sono gli interventi specifici che si intendono realizzare; quali sono i tempi stimati per l'avvio e la conclusione dei lavori di riqualificazione degli impianti sportivi e del bar. Visto che allo stato attuale l'Amministrazione non ha inserito nel bilancio 2025-2027 alcuna somma da destinare per questi interventi quindi quali saranno le fonti di finanziamento che si intendono utilizzare? Si pensa ad un piano di coinvolgimento della cittadinanza, degli sportivi e delle associazioni locali nella progettazione e pianificazione degli interventi, per raccogliere suggerimenti e rispondere alle esigenze della comunità? Come si intende procedere, al termine dei lavori, per l'affidamento della gestione degli impianti e del bar? Sarà indetto un bando pubblico per garantire la massima trasparenza e concorrenza?".