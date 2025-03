La Medicina Interna di Savigliano al Congresso Europeo

Tiziana Brambati, medico della struttura complessa di Medicina Interna dell’ospedale di Savigliano (direttore Elena Migliore) ha partecipato al 23°esimo congresso europeo di Medicina Interna (ECIM 2025) che si è tenuto a Firenze dal 5 all'8 marzo.

La dottoressa ha presentato un caso di diabete insipido in una paziente in terapia cronica con litio ricoverata a lungo a Mondovì e poi a Savigliano con quadro di encefalopatia grave che ha richiesto anche un periodo in Terapia Intensiva. La paziente è stata gestita multidisciplinariamente insieme agli specialisti Endocrinologi e Nefrologi, consentendone la dimissione a domicilio in buone condizioni generali.

“Ritengo fondamentale - dichiara la dottoressa Migliore - seppure in tempi così difficili in cui il carico di lavoro ci sovrasta, mantenere l'interesse per gli approfondimenti, la formazione e la condivisione. Encomiabile il lavoro della dottoressa Brambati”.