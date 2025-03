Volley maschile A3: Savigliano si prende un punto contro Belluno e chiude la regular season al settimo posto

Il Monge-Gerbaudo Savigliano vende cara la pelle contro Belluno e, con un colpo di reni, si prende un punto fondamentale per chiudere al 7° posto la regular season del Girone Bianco di Serie A3 Credem Banca.

In una domenica piena di colpi di scena, con tre campi coinvolti nella corsa playoff, i biancoblu agganciano il Cus Cagliari dell’ex Simeon, precedendolo però per il “quoziente set”. Con il 7° posto, quindi, se la vedranno con la seconda forza del girone, che è… ancora Belluno. Già, perché davanti San Donà non sbaglia e vince il girone, ma i due punti strappati dagli uomini di Marzola sono sufficienti per chiudere al secondo posto, davanti ad Acqui Terme.

La cronaca del match

A dispetto della distanza in classifica tra le due squadre, il match è equilibratissimo in tutti i parziali, con Savigliano che conferma ancora una volta di potersela giocare con le migliori della categoria. I ragazzi di Bulleri perdono con un certo margine solo il primo set (19-25), ma poi vendono cara la pelle nei tre successivi, vincendo il secondo ai vantaggi e il quarto 25-23. Si decide tutto al tie-break, dove i ragazzi di Marzola trovano lo strappo decisivo a metà parziale e si prendono la vittoria e il secondo posto in classifica.

I sestetti iniziali

Coach Bulleri conferma il sestetto visto a San Donà di Piave. La diagonale è composta da Pistolesi e Spagnol, in posto 4 Sacripanti e Galaverna, al centro Orlando Boscardini e Rainero. Liberi alternati Gallo e Rabbia.

Coach Marzola risponde con Ferrato in cabina di regia, Mian opposto, Loglisci e Schiro schiacciatori, Basso e Luisetto centrali. Libero Martinez.

Primo set

L’inizio è in equilibrio, con Belluno che mette subito un margine di due punti, ma una pipe “lunga” di Loglisci vale il 10-10, poi subito aggiornato da un tocco morbido di Spagnol: 11-10 e timeout Marzola. Un “murone” di Orlando Boscardini su Mian vale il +2: 13-11. Qualche problema in ricezione dei saviglianesi consente però agli ospiti di piazzare un parziale di 0-4 per il sorpasso: 13-15 e timeout Bulleri. I veneti hanno ormai messo la freccia: un muro del duo Schiro-Luisetto su Spagnol aggiorna il massimo vantaggio: +4 sul 16-20 e nuovo timeout dei padroni di casa. Il margine non si ricuce più e, anzi, cresce. È un muro su Galaverna, dopo alcuni scambi davvero piacevoli, a chiudere la contesa: 19-25.

Secondo set

L’inizio è ancora in grande equilibrio, ma questa volta è Savigliano a tenere da subito il muso davanti, grazie anche a un buon servizio che produce tre ace nelle prime battute di gioco (con Pistolesi, Spagnol e Orlando Boscardini). I piemontesi approfittano di due errori consecutivi di Schiro per provare a scappare: 12-9. Belluno, però, non ci sta e ricuce, andando anche vicino al pari sul 16-15. Savigliano si dimostra, a quel punto, solido, e con Sacripanti trova un ace fondamentale che produce un significativo 19-16. Il conseguente timeout bellunese produce i suoi frutti: è subito 19-19 e questa volta è Bulleri a fermare il gioco. Come esito prevedibile, il parziale si decide solo ai vantaggi: prima il video-check conferma l’attacco vincente di Spagnol, quindi Mian colpisce l’astina sull’attacco successivo. 26-24 e festa “Savi”.

Terzo set

Coach Bulleri riparte con capitan Dutto in campo dall’inizio al centro al posto di Orlando Boscardini, mentee i suoi ripartono ancora una volta fortissimo. Un muro di Pistolesi su Loglisci “timbra” il 9-5, con Marzola che cambia in regia, inserendo Guizzardi per Ferrato. I piemontesi sono “on fire”: Spagnol mette a terra un attacco difficile, Marzola chiama timeout, ma al ritorno in campo Galaverna trova l’ace del 12-6, massimo vantaggio del match. È a quel punto che sale in cattedra Schiro, il cui servizio mette in apprensione la ricezione saviglianese, ricucendo fino al 14-13. Bulleri cambia in toto il pacchetto centrali rispetto a inizio match: con Dutto, in campo anche Quaranta per Rainero. Con lui, anche Brugiafreddo, già in campo per alcune battute del set precedente, per Galaverna. Savigliano si porta sul 22-20, ma Belluno tira fuori una reazione d’orgoglio e la ribalta: 22-24 con un monster block di Basso su Sacripanti per avere due set-point. I piemontesi accorciano, ma Brugiafreddo attacca a rete: 23-25.

Quarto set

Con i sestetti rivisitati in parte da entrambi gli allenatori, il quarto set si apre con Belluno in fiducia, ma è poi Savigliano a prendere il largo: l’ace di Galaverna su Schiro vale il 13-8. Ancora una volta il servizio rimette in carreggiata Belluno: due tocchi morbidi di Loglisci riportano i veneti sul 13-11. Timeout Monge-Gerbaudo. Belluno si rifà sotto e piazza il sorpasso con l’ace di Bisi, opposto di scorta: 16-17. Quindi, Spagnol mette out l’attacco: 16-18 e timeout Bulleri. Si torna a lottare punto a punto, ma è Savigliano a trovare lo strappo decisivo, prendendosi due palle-set. Annullata la prima, è Brugiafreddo a mettere a terra il 25-23. Si va al tie-break.

Quinto set

Il primo “strappo” al tie-break è dato dall’ace di Basso su Brugiafreddo, che poi viene murato per il 3-6 bellunese. Timeout Bulleri. L’ace di Ferrato porta i suoi a +5: 7-12. È Basso, con un primo tempo, consegnare 5 match-point agli ospiti, ma ne basta uno, perché Bisi mura Brugiafreddo e chiude i conti: 9-15.

Le dichiarazioni. Come MVP dell’incontro, con l’omaggio della maglia offerta da Volley Sport Torino è premiato Fabio Bisi, entrato con grande spirito dalla panchina bellunese. Il coach saviglianese Michele Bulleri commenta così: “Sono soddisfatto di quel che ho visto oggi, perché i ragazzi hanno giocato con grande spirito, come già fatto la settimana precedente contro San Donà, onorando l’impegno di fronte a un palazzetto praticamente pieno. C’è un pizzico di rammarico, ma quel che più conta è la prestazione”.

Monge-Gerbaudo Savigliano-Belluno Volley 2-3

Parziali: 19-25, 26-24, 23-25, 25-23, 9-15

Monge-Gerbaudo Savigliano: Pistolesi 6, Spagnol 23, Sacripanti 13, Galaverna 9, Rainero 2, Orlando Boscardini 4, Rabbia (L1); Gallo (L2), Brugiafreddo 3, Calcagno, Carlevaris, Turkaj. All. Bulleri.

Belluno Volley: Ferrato 5, Mian 16, Loglisci 15, Schiro 18, Basso 6, Luisetto 9, Martinez (L); Bisi 14, Guizzardi, Saibene, Bassanello (L2); N.E. Cengia, Mozzato. All. Marzola.

Durata set: 24’, 31’, 27’, 34’, 16’