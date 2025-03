Volley maschile Serie C: brillante prestazione del VBC Mondovì che espugna Collegno e rimane in vetta alla classifica

Sedicesimo successo in diciotto giornate per il VBC Mondovì capolista, che supera con un convincente 3-0 (25-22,25-21,25-20) il difficile ostacolo rappresentato dall’ ArtiVolley Collegno attualmente quinto e così continua la propria marcia solitaria in vetta alla graduatoria. In classifica generale i monregalesi, grazie alla conquista di questi ulteriori 3 punti, salgono a quota 49 punti, sempre a +3 sul Lasalliano Torino secondo, che ha sconfitto il fanalino di coda Racconigi per 3-0, a +5 sull’ Acqui terzo, che ha battuto 3-0 il Boves in trasferta, a + 11 sul Verbania quarto, che ha superato il S. Paolo Torino per 3-1, ed a +12 sull’ ArtiVolley Collegno quinto.

“Abbiamo superato un ostacolo estremamente difficile – afferma soddisfatto al termine coach Massimo Bovolo –, conquistando 3 punti importantissimi, contro un avversario di livello tecnico molto alto e che sta attraversando un ottimo periodo di forma, così come dimostra ampiamente la sua più che buona classifica ed il fatto che arrivava da 9 vittorie consecutive. Abbiamo interpretato molto bene la partita, riuscendo ad imporre il ritmo che volevamo noi e non adeguandoci a quello che volevano loro. Abbiamo anche saputo gestire molto bene i momenti di difficoltà che abbiamo incontrato, non disunendoci, ma ragionando e pensando subito all’ azione successiva. Sicuramente la nostra è stata una prestazione di assoluto spessore, che ci dà ulteriore carica per i prossimi impegni che ci attendono, a cominciare da quello di sabato contro l’ Asti, una gara assolutamente da non sottovalutare perché, se pensassimo che è tutto facile, potrebbero materializzarsi sgradevoli soprese.”

Massimo Bovolo è partito con Polizzi in regia, Genesio opposto, Menardo e Garelli in banda, Caldano e Berutti centrali, Fenoglio e Matteo Basso liberi inserendo durante la gara Candela e capitan Garello.

Nel primo set vi è sostanziale equilibrio sino al 5 pari, quindi i monregalesi piazzano il primo strappo, portandosi prima sul 10-6 e poi sul 15-9, ma successivamente subiscono la veemente reazione dei locali, che prima si portano sul 15-17 e poi ottengono la parità sul 18-18. Le due compagini avanzano a braccetto sino al 21 pari, quando i monregalesi aumentano il proprio ritmo di gioco e vanno via, portandosi prima sul 23-21 e poi chiudendo 25-22, mentre entrano Candela per rinforzare la seconda linea e Garello per alzare il muro.

Nella seconda frazione i monregalesi partono forte e si portano prima sul 10-6 e poi sul 18-14. L’ Arti prova di nuovo a tornare sotto e si porta sino a -2 (18-20), ma i monregalesi non si disuniscono e ripartono, portandosi prima sul 22-19, poi sul 24-20 ed infine chiudono 25-21.

Nel terzo set vi è grande equilibrio sino al 10 pari, poi il VBC cambia marcia e va via, portandosi prima sul 15-12, poi sul 20-16 ed infine chiude 25-20, mentre entrano nuovamente Candela per rinforzare la seconda linea e Garello per alzare il muro.

Sabato i monregalesi ospiteranno alle 20.30 al PalaItis l’ Asti allenato da Pier Paolo Martino, attualmente in una più che tranquilla sesta posizione e che nell’ ultimo turno ha piegato per 3-2 il Biella tredicesimo. Per i monregalesi l’ obbiettivo è quello di conquistare l’ intera posta in palio per continuare la propria marcia in vetta alla classifica ed arrivare allo scontro di sabato 22 febbraio a Torino contro il Lasalliano secondo sempre con i 3 punti di vantaggio.

ARTI VOLLEY - VBC MONDOVI’ 0-3 (22-25,21-25,20-25)

VBC MONDOVI’: Garello (K), Polizzi, Genesio, Menardo, Garelli, Caldano, Berutti, Fenoglio (L1), Matteo Basso (L2), Candela, Borsarelli, Catena, Bertano, Marco Basso. ALL: Massimo Bovolo – Raffaella Riba.