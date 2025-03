Atletica, Trofeo di Marcia di Finale Ligure: Emma Battaglio, Giancarlo Forni e Carolina Ribezzo in rappresentativa Regionale

Sul circuito cittadino di Finale Ligure, nella mattinata di domenica 9 marzo si è svolta la IV edizione del Trofeo di Marcia “Città di Finale Ligure”: un quadrangolare per rappresentative regionali (Lombardia, Toscana, Piemonte e Liguria) open.

A difendere i colori del Piemonte (2° nella classifica finale), Emma Battaglio alla sua quarta maglia assieme ai compagni di squadra Giancarlo Forni e Carolina Ribezzo, entrambi alla loro prima convocazione da parte della direzione tecnica Regionale.

Buone le prove dei tre con la Battaglio finita 7ª in 27”16 dopo aver provato per buona parte a fare gara di testa sui 5 km Allieve e Carolina stessa posizione nei 3 km cadette (15’46”). Molto bene anche Giancarlo Forni in grande progresso, 6° tra i cadetti in 27’15”. Per i colori monregalesi hanno preso pare alla gara Gabriele Simone (12° in 29’09” cadetti), Farah Merzouki (22ª cadette in 20’34”), Marcella Forni (buona 9ª assoluta 30’28”). Da segnalare l’esordio in una gara di marcia per Aurelio Forni (bel 12° in 11’47” subito davanti al compagno Lorenzo Murisasco 12’39”) e per Letizia Comino che ha completato la prova dei 2 km ragazze in 16’06”.

Assente dell’ultimo minuto, la favorita della gara femminile, Vittoria Bollano in fase di preparazione per la 20 km dei Campionati Italiani programmati a fine mese.

Il presidente Boselli: “I tanti atleti in gara oggi tra convocati in rappresentativa e individualisti in una specialità difficile come la marcia, sono frutto del grande lavoro svolto dal nostro tecnico Elisa Rigaudo - a cui ci stringiamo in questo momento difficile - in questi anni, in cui è riuscita a creare e coltivare, con il supporto dell’aiuto tecnico Valeria Biga, un settore che in passato ci ha regalato tante soddisfazioni.”