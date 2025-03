Basket C/Interregionale, per la Cogal Savigliano la vittoria sul San Mauro vale il primato

Un’uscita che non ha teso particolari trappole alla compagine saviglianese quella di sabato sera contro uno dei fanalini di coda del tabellone, ma che, al netto della sconfitta di Cus Torino contro Campus Piemonte, la riporta in vetta da sola con due punti di vantaggio sia sugli universitari che sugli albesi.

Savigliano parte bene e fa subito vale la sua maggiore qualità con la palla, ne segue un primo tempo a senso unico dove, anche senza strafare, i biancorossi racimolano un consistente vantaggio di 12 punti. Al rientro dagli spogliatoi dopo l’intervallo l’inerzia della sfida non cambia e Savigliano amministra e incrementa il divario tra le due formazioni con la sirena finale che fermerà la marcia delle Pantere sul +27.

"Una partita che si è messa sin da subito sui binari giusti e che potrei definire “semplice” – il commento di coach Siclari -. Forse nel primo tempo abbiamo trovato poca continuità nel condividere la palla ma in generale sono soddisfatto per come abbiam affrontato l’appuntamento. Sono molto felice di aver potuto sfruttare al massimo le rotazioni e tutti gli uomini che avevo a disposizione. Diciamo che abbiamo fatto quello che c’era da fare. La classifica ci dice che siamo di nuovo soli al comando e questo deve essere uno sprone a chiudere al meglio questa fase, ma non voglio fare previsioni perché mancano ancora troppi scontri diretti tra le prime, compreso il nostro con Campus, e quindi tutto può ancora succedere".

La Cogal è ora attesa da una nuova sfida casalinga domenica 16 marzo alle 18. L’avversaria di questo turno e Azimut Vado, formazione della parte bassa del tabellone che però proverà a togliersi soddisfazioni in casa della capolista.