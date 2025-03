A Bra un incontro informativo sulle nuove modalità di notifica (digitale) degli atti della pubblica amministrazione

Dallo scorso mese di settembre la Polizia Locale di Bra utilizza lo strumento delle notifiche digitali per le sanzioni al Codice della Strada.

Si tratta di un mezzo informatico che che va a sostituire gli strumenti impiegati tradizionalmente (la consegna tramite messi comunali o ufficiali giudiziari, il recapito di atti giudiziari e raccomandate per il tramite del servizio postale) garantendo maggiore efficienza e rapidità. Grazie alla nuova piattaforma SEND, infatti, si possono ricevere le notifiche attraverso diversi canali telematici secondo le proprie preferenze, con minori possibilità di smarrimento.

Per agevolare i cittadini nell’utilizzo del nuovo strumento informatico, la Polizia Locale e lo Sportello di Facilitazione Digitale di Bra organizzano un incontro pubblico in programma per giovedì 20 marzo 2025 alle 17,30 presso la sala conferenze del Centro polifunzionale Giovanni Arpino, in largo della Resistenza. L’appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza e non è richiesta prenotazione.

Si ricorda che per avere supporto in merito a una pluralità di procedimenti telematici (l’ottenimento dello SPID, l’apertura di account PEC, le domande di rimborso dell’addizionale IRPEF, l’iscrizione al Centro anziani, il rilascio dell’idoneità abitativa, l’uso del fascicolo sanitario elettronico, solo per citarne alcuni) è operativo in città lo Sportello di Facilitazione Digitale, accessibile - preferibilmente con prenotazione - il lunedì dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 17,30 presso la Casa delle Associazioni di piazzetta Valfrè di Bonzo e il venerdì dalle 9 alle 12 nell’ex ospedale Santo Spirito. Per poter parlare con un facilitatore digitale o per avere maggiori informazioni, è possibile chiamare lo 0171-1680375.