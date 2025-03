"Alba a misura di ciclista": controviali a 30 km/h e nuova segnaletica in corso Langhe e corso Italia

L’amministrazione comunale di Alba sta intervenendo sulla viabilità cittadina con un progetto di riqualificazione dei controviali di Corso Langhe e Corso Italia, puntando sulla sicurezza e sulla mobilità sostenibile. I lavori prevedono la trasformazione di questi tratti in strade urbane ciclabili, con limite di velocità di 30 km/h e la priorità per le biciclette. L’assessore ai Lavori Pubblici Edoardo Fenocchio spiega gli interventi in atto e la visione della giunta per una città più a misura di ciclista.

I lavori sono iniziati in corso Langhe con la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale e verticale. “Stiamo utilizzando resine plastiche speciali che garantiscono una visibilità e una durabilità superiori rispetto alla classica vernice. Inoltre, installeremo specchi e altri dispositivi per migliorare la sicurezza nei punti di intersezione con le strade secondarie”, spiega Fenocchio. L’obiettivo è rendere i controviali più sicuri per i ciclisti, garantendo loro il diritto di precedenza: “Chi pedala lungo questi tratti non deve scansarsi per far passare le automobili, ma anzi avere la priorità. L’intervento va nella direzione di incentivare l’uso della bicicletta negli spostamenti quotidiani”.

Oltre alla segnaletica, un altro punto importante riguarda la rimozione dei vecchi dossi, che risultavano scomodi e pericolosi per i ciclisti: “Abbiamo sostituito i dossi esistenti con nuovi modelli che lasciano un passaggio libero accanto al marciapiede, permettendo il transito delle biciclette senza sobbalzi”.

Un altro aspetto centrale del progetto è il coinvolgimento della cittadinanza. “Da un lato, i cittadini segnalano le criticità dell’infrastruttura e il timore degli incidenti, dall’altro emerge che molti sono poco abituati a usare la bicicletta negli spostamenti quotidiani. Il cambiamento verso una città con meno traffico e più vivibile deve passare anche attraverso una maggiore consapevolezza da parte di tutti”.

Nel frattempo, i lavori proseguono. “Su Corso Langhe gli interventi sono già in corso, mentre interverremo in alcuni punti come il cavalcavia di Corso Einaudi, il sottopasso di via Cillario e alcuni punti di Corso Piave per dare continuità ai percorsi ciclabili”, aggiunge Fenocchio.

Parallelamente, partirà un piano di asfaltature da 300.000 euro, con interventi mirati per migliorare la sicurezza su alcuni tratti stradali e sugli attraversamenti pedonali: “Migliorare la sicurezza significa anche ripassare la segnaletica pedonale e garantire maggiore visibilità ai punti critici”.

L’amministrazione comunale prosegue quindi nel suo impegno per una mobilità più sostenibile e sicura: “Il nostro compito è creare le condizioni per rendere più sicura la scelta della bicicletta. Le infrastrutture da sole non bastano, è necessaria anche la collaborazione di tutti. Una città con meno traffico e più vivibile passa attraverso l’impegno di ogni cittadino”.

Per questo intervento il Comune di Alba ha aderito al “Bando Regionale per la realizzazione di interventi per l’adattamento degli ambienti urbani a nuove forme di mobilità sostenibile e attiva” con il progetto più ampio di “Riqualificazione spazi pubblici e ambiti scolastici quartiere Moretta” dell’importo complessivo di 150 mila euro.

Lo scorso anno la Finpiemonte ha comunicato l’esito positivo della richiesta concedendo al Comune un contributo di 130 mila euro che l’Amministrazione comunale ha provveduto a integrare con la quota a suo carico, come previsto dal Bando, pari a 20 mila euro. Il progetto prevede anche la realizzazione di una strada scolastica a servizio della scuola Umberto Sacco e l’implementazione e manutenzione di alcuni percorsi ciclabili albesi.

Il sindaco Alberto Gatto e l’Assessore alle Opere pubbliche Edoardo Fenocchio: “È un intervento importante che abbiamo finanziato insieme a un contributo di Regione Piemonte. Importante perché corso Langhe è una delle arterie principali della città e oggi, con segnaletica rinnovata e nuovi dossi accorciati, possiamo dire che i controviali siano davvero ciclabili. Un intervento questo che partecipa al conseguimento dell’obiettivo di una città sempre più sostenibile con una mobilità più snella, siamo convinti infatti che garantire infrastrutture e sicurezza siano due passaggi fondamentali affinché i cittadini e le cittadine albesi decidano di spostarsi in bicicletta o con mezzi alternativi all’automobile, contribuendo a migliorare collettivamente la viabilità cittadina. Infine, il restyling della segnaletica orizzontale contribuisce a elevare la sicurezza stradale e dare un’immagine di maggior cura della città”.