Cuneo, grande successo per “La salute allo specchio” in occasione della Giornata Internazionale della Donna

Si è svolto sabato 8 marzo presso l’Auditorium Foro Boario di Cuneo l’evento “La salute allo specchio”, un’importante occasione di confronto e sensibilizzazione sulla prevenzione e sui corretti stili di vita, organizzato dalla Sezione provinciale di Cuneo dell’ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) e dalla Commissione Albo Odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Cuneo.

Un sentito ringraziamento va alle illustri relatrici che hanno condiviso con il pubblico il loro sapere e la loro esperienza: la Prof.ssa Maria Menini, la Prof.ssa Monica Pentenero, la Dott.ssa Angela Rovera, la Dott.ssa Maria Cristina Spada e la Dott.ssa Ambra Sedran. Grazie ai loro interventi, il pubblico ha potuto approfondire tematiche fondamentali legate alla salute orale e generale. La Prof.ssa Menini ha affrontato il tema dell’informazione medico-scientifica, evidenziando i rischi delle fake news e l’importanza della medicina basata sulle evidenze. La Prof.ssa Pentenero ha discusso l’uso dei bifosfonati, farmaci preziosi per la salute delle ossa ma con possibili implicazioni negative per il cavo orale. La Dott.ssa Rovera ha illustrato il ruolo del dentista come sentinella nella lotta alla violenza di genere e sui minori, un aspetto di grande rilevanza sociale. La Dott.ssa Spada ha parlato della prevenzione del cancro orale, sottolineando l’importanza della diagnosi precoce. Infine, la Dott.ssa Sedran ha fornito preziosi consigli su come garantire un sorriso sano sin dalla prima infanzia.

L’evento, gratuito e aperto a tutti, ha rappresentato un’occasione unica per diffondere una cultura della prevenzione accessibile e comprensibile, favorendo un dialogo costruttivo tra specialisti e cittadini. L’ampia partecipazione ed il vivo interesse del pubblico hanno testimoniato l’attualità e la rilevanza dei temi trattati, con numerosi interventi e domande che hanno arricchito il dibattito e favorito un prezioso scambio di conoscenze.

Un particolare ringraziamento va all’organizzazione per l’impegno profuso nella realizzazione di questa iniziativa di grande valore, nonché al pubblico presente per l’attiva partecipazione e il coinvolgimento nei dibattiti.

Con l’auspicio di poter ripetere esperienze simili in futuro, ANDI Cuneo e la Commissione Albo Odontoiatri rinnovano il loro impegno nel sensibilizzare e informare la cittadinanza su temi di fondamentale importanza per la salute pubblica.