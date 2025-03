Fare sport fa (molto) bene alla salute, lo dice il Lions Club Bra Host

C’è chi lo pratica per divertimento, chi per passione, chi per professione… Sono tanti i modi in cui si può interpretare e vivere lo sport, che rimane comunque una costante nella vita quotidiana delle persone.

A entrare nello specifico del tema “Crescita e sport” è stato il dottor Bartolomeo Goitre, già medico sociale della Juventus, ospite del Lions Club Bra Host nella serata di giovedì 20 febbraio, presso il ristorante la Porta delle Langhe, a Cherasco.

La passione per lo sport. E quella per lo studio. Nel corso della sua carriera professionale ha svolto anche attività di divulgazione. La sua carriera alla Juve era iniziata nel settore giovanile e poi alla Primavera, fino alla prima squadra, dove ha scritto pagine importanti della storia bianconera dal 2006 al 2013.

Erano gli anni dei grandi successi con Del Piero, Buffon e Cannavaro, che sono stati tra i protagonisti del mondiale vinto in Germania nella finale di Berlino contro la Francia di Zidane.

Riferendosi allo sport, ha spiegato l’importanza del praticarlo in maniera costante. Non occorre essere atleti, basta un’attività quotidiana, anche minima, per rompere la sedentarietà (basti pensare a tutti coloro che lavorano seduti di fronte ad un computer). Inoltre contribuisce al benessere fisico e mentale, come dice la locuzione latina «Mens sana in corpore sano».

L’attività motoria è importante sia per tenersi in forma sia in buona salute e, se svolta nel giusto modo, può apportare diversi benefici: mantenimento del peso corporeo, migliora la salute delle ossa e tanti altri vantaggi…

Andare in palestra, uscire a correre a piedi o in bici, andare in piscina… sono tutte azioni che migliorano la nostra condizione fisica e riducono i rischi di malattie cardiovascolari, ipertensione, obesità, diabete e altre patologie, allungandoci di fatto la vita.

Per arrivare a 30 minuti di attività fisica moderata al giorno è sufficiente: muoversi in bicicletta o a piedi per andare a lavorare o fare la spesa, quindi evitando l’auto per ogni spostamento; fare una passeggiata nel parco; preferire le scale all’ascensore; dedicarsi ai lavori domestici. E ancora: pensare a piccoli, ma utili escamotage, come scendere alla fermata prima se ci si muove in autobus. Osservando questi semplici consigli, il cuore diventa più robusto e resistente alla fatica.

Fare sport in modo regolare è un vero toccasana anche per la mente, indipendentemente dall’età: migliora la concentrazione; riduce lo stress e la depressione; aiuta la regolarità del sonno; favorisce la socializzazione (che tu vada in palestra o a correre al parco troverai altre persone con cui fare amicizia); migliora l’autostima e l’umore, poiché rilascia le endorfine, meglio conosciute come gli ormoni della felicità.

Ed è proprio per questo motivo che è importante praticarlo: lo sport, procurando beneficio al nostro corpo, porterà il nostro benessere ad un livello elevato, tanto da renderci maggiormente redditizi in termini di attività quotidiana, a partire dal lavoro che svolgiamo.

Visto che la bella stagione è ormai alle porte, quale periodo migliore quindi per cominciare?