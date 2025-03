Imprese e artigiani al fianco del Comune di Mondovì per accrescere gli investimenti in manifestazioni, cultura e politiche sociali

Il Museo della Stampa ha fatto da palcoscenico, lo scorso 7 marzo, all’incontro “Diventa il filo conduttore dei grandi eventi monregalesi”, pensato per approfondire l’importanza delle partnership tra pubblico e privato sulla scia del “Regolamento comunale recante la disciplina delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione” entrato in vigore l’8 gennaio 2024. Un momento di presentazione, ascolto e confronto organizzato in sinergia con Confartigianato Cuneo e con Confindustria Cuneo, rappresentati per l’occasione dai rispettivi direttori Joseph Meineri e Giuliana Cirio, durante il quale si è sottolineata la graduale decrescita degli investimenti comunali in diversi settori, a fronte di maggiori sostegni da parte dei privati e delle fondazioni bancarie.

"Un profondo ringraziamento a Confartigianato e a Confindustria per aver aderito al nostro invito e un’analoga riconoscenza alle decine di artigiani e di imprenditori che hanno dedicato del tempo ad ascoltare le nostre proposte e, in particolare, il nostro Regolamento comunale per le sponsorizzazioni - il commento del sindaco, Luca Robaldo, dell’assessore allo Sport e alle Manifestazioni, Alessandro Terreno, e dell’assessora alla Cultura e al Turismo, Francesca Botto -. In questi anni l’investimento comunale nelle manifestazioni è passato dall’85,98% del totale al 61,93% proprio grazie alla sensibilità dei privati. Questo ci ha consentito di operare con maggior attenzione nei confronti delle emergenze sociali, senza comunque far mancare alla cittadinanza offerte per lo svago e il tempo libero. Di recente, poi, due realtà private esogene come Coop Culture e Be Local hanno deciso di investire sull’offerta culturale di Mondovì riconoscendone, dunque, il potenziale turistico e attrattivo. Grazie alle opportunità offerte dal nostro Regolamento comunale e grazie a momenti come quello di oggi, insomma, crediamo sia possibile costruire una nuova idea di comunità capace di non lasciare indietro nessuno".