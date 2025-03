L’Unione del Monviso rinnova l’adesione a Terres Monviso per il quinquennio 2025-2029

Anche per i prossimi cinque anni (2025/2029), l’Unione del Monviso rinnova la sua adesione all’organismo di concertazione per le politiche di sviluppo territoriale nell’ambito di Terres Monviso.

Con il pagamento della quota annuale sostenuta dall’Unione, i Comuni di Ostana, Paesana, Sanfront, Gambasca, Pagno e Brondello continueranno a partecipare alle iniziative e progettualità che sono conseguenti al progetto 'Piter Terres Monviso' che negli anni ha portato sui territori iniziative, eventi e soprattutto finanziamenti in materia di sviluppo locale e turismo di area vasta.

L’unione Montana siederà al Tavolo di ‘Regia generale’ e al' Tavolo tecnico operativo’ che, nelle loro riunioni annuali, programmeranno le varie iniziative in materia di turismo, sport e cultura che interesseranno le terre del Monviso ed in particolare i Comuni membri dell’Unione Montana del Monviso.

“Confermando l’adesione per il periodo 2025/2029 - afferma il vicepresidente Gabriele Donalisio - l’Unione Montana e gli oltre 20 enti sottoscrittori del protocollo di intesa, confermano la volontà di attuare una strategia che mira a superare la sola logica dei confini delle proprie attribuzioni e competenze, costituendo un efficace sistema di confronto, scambio, condivisione e aggiornamento di informazioni e progetti, evitando le sovrapposizioni in una sinergie di sviluppo locale e di territorio, sia in campo economico, turistico/culturale, ambientale e della sostenibilità per costruire un’identità territoriale solida e coesa, minimizzando i costi e massimizzando i risultati”.