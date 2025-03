Mercato della Terra di Alba: ufficializzate le dodici nomine del Comitato

Il Comitato del Mercato della Terra di Alba è stato rinnovato con un decreto del sindaco Alberto Gatto, e i nuovi membri sono stati ufficialmente nominati. La prima riunione si è già svolta nei giorni scorsi, ponendo le basi per il lavoro dei prossimi cinque anni. Il Comitato avrà il compito di coordinare la gestione del mercato e favorirne lo sviluppo, nel rispetto delle linee guida stabilite dal regolamento comunale.

L’organo è composto da dodici membri, rappresentativi delle diverse realtà coinvolte. Per l’amministrazione comunale sono stati designati Luigi Merlo, Margherita Giampiccolo e Vito Apicella, in rappresentanza della maggioranza, e Lorenzo Barbero per la minoranza.

Per le associazioni di categoria, sono stati nominati Marco Giordano, rappresentante dei produttori aderenti al Mercato della Terra, e Daniele Borello, delegato di Slow Food condotta di Alba. Le principali organizzazioni agricole saranno rappresentate da Gualtiero Menardi per la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Ivan Rogati per la Confederazione Italiana Agricoltori e Pietro Parato per Confagricoltura Cuneo, zona di Alba.

A completare il comitato, Silvio Rolando, designato dal comitato di quartiere del centro storico, area in cui si svolge il mercato; Tommaso Lo Russo per il Comitato Difesa Consumatori; Giuseppina Elsa Bossolasco per il Movimento Consumatori Cuneo; e Gianfranco Tibaldi, delegato del Gruppo di Acquisto Solidale La Torre.

L'assessore al Commercio del Comune di Alba Roberto Cavallo ha spiegato il percorso che ha portato alla nomina del nuovo comitato e le prospettive future: "Il sindaco Alberto Gatto ha ufficializzato le nomine e ho subito convocato il comitato per impostare il lavoro. Durante la prima riunione abbiamo stabilito le linee operative, ma ho ritenuto opportuno concedere un mese ai membri per rivedere il regolamento e valutare eventuali integrazioni. Il mercato è una realtà importante per il territorio, e vogliamo che tutte le rappresentanze abbiano il tempo di portare il loro contributo in modo costruttivo". Il Comitato seguirà le linee guida del Disciplinare del Mercato della Terra, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 16 giugno 2021, con l’obiettivo di valorizzare le produzioni locali e rafforzare il rapporto diretto tra agricoltori e consumatori.