Rossana perde l’unico negozio di alimentari: il Comune risponde con un doppio appuntamento del mercato settimanale

Rossana, ha recentemente visto la chiusura dell’unico negozio di alimentari. L'attività, che aveva riportato la presenza di una panetteria e di prodotti alimentari in paese negli ultimi due anni, ha cessato la sua attività definitivamente. Questa perdita rappresenta un ulteriore segnale della crescente desertificazione commerciale che sta colpendo molte piccole realtà locali.

Per rispondere a questa emergenza, l’Amministrazione comunale del paese della valle Varaita ha annunciato un'iniziativa per ampliare il piccolo mercato settimanale, attualmente organizzato il mercoledì pomeriggio in piazza Gazzelli.

Il mercato vedrà ora un secondo pomeriggio, molto probabilmente il venerdì, durante il quale saranno presenti due banchi. Tra questi uni di pane, salumi e formaggi, e un altro banco di frutta, con orario di apertura dalle 15 alle 18,30.

L’intento dell'Amministrazione è quello di contrastare la carenza di attività commerciali di prossimità nel paese.