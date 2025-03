Da alcuni giorni, uno stemma ricamato della città di Savigliano abbellisce le tovaglie della Sala Consiglio. A realizzarlo, a titolo di volontariato, sono state Liliana Monetti Fea e Anna Riccardi Cacciolati, appassionate ricamatrici e insegnanti di ricamo bandera presso l'Università delle Tre Età cittadina.

«La realizzazione dell'opera – spiegano Liliana ed Anna – è durata alcuni mesi. Abbiamo studiato e seguito lo stemma originale per poter procedere ad una riproduzione fedele. È una cosa che abbiamo fatto volentieri».

Le due signore non sono nuove a realizzazioni di questo tipo: insieme hanno già dato vita ad un cuscino porta-fedi, sempre con lo stemma cittadino, per coloro che si sposano in Municipio. Monetti, poi, si è occupata anche dei labari dell'Auser, dell'associazione “Mai+sole” e dei Vigili urbani, tanto da guadagnarsi il simpatico appellativo di “Signora degli stemmi”.

Il simbolo ricamato e apposto sulla tovaglia è già stato ammirato da coloro che sono intervenuti all'ultimo Consiglio Comunale, sia in presenza che in streaming.