Cordoglio in tutta la provincia per la scomparsa di Nino Olivero, innamorato del volley

Il mondo del volley provinciale piange la scomparsa a 67 anni di Nino Olivero, attualmente team manager della società Libellula Banca CRS Bra, ma in passato storico allenatore ad Alba e in altre società del territorio.

Sportivo da sempre, Olivero fu allenatore e tecnico nella Alba Uno, poi Sant’Orsola e dirigente a Dogliani sempre nel volley, prima di approdare alla Libellula Bra, come dirigente del settore femminile. Seguiva con grande passione ricambiata dalle giocatrici la squadra che milita nel campionato di B1.

È mancato dopo breve malattia all’ospedale di Verduno.

Nino Olivero lascia la mamma Caterina, la sorella Valeria, le figlie Elisa e Stefania, nipoti e parenti tutti.

Queste le parole del Libellula Volley: "Abbiamo perso un amico, una figura di riferimento per la nostra società e per le ragazze. Con Nino se ne va un pezzo importante della famiglia di Libellula Volley. Siamo senza parole, costernati. Nino non era solo un membro di questa società, ne era l’anima. Tutti noi sapevamo quanto la pallavolo e Libellula Volley significassero per lui. Abbiamo parlato con Elisa, sua figlia assieme alla sorella Stefania, che ci ha raccontato che, nell’ultimo periodo, anche nei momenti più difficili, bastava ricordargli la pallavolo per vedere comparire un sorriso dolce sul suo volto. Crediamo che questo sport sia stato una fonte di gioia per lui, fino all’ultimo. Lo ricorderemo sempre per la sua grande forza di volontà e per il suo modo di porsi sempre al di sopra del momento contingente, avendo come solo obiettivo quello di fare del bene, di dare e ricevere affetto ed amicizia".

La veglia di preghiera si terrà questa sera, martedì 11 marzo, alle ore 20.30 nel Santuario di N.S. della Moretta, dove si svolgeranno i funerali domani, mercoledì 12 marzo alle ore 15. Fino a quel momento è possibile un saluto presso la Sala del Commiato Boffano di Corso Cortemilia 17/E ad Alba.