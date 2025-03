Ricercato in tutta Europa per tentato omicidio, si nascondeva in Granda: arrestato "Tyson"

Era ricercato in tutta Europa per tentato omicidio. E' stato rintracciato a Cuneo, dopo essere stato per qualche tempo a Savigliano.

La Squadra Mobile della Questura di Cuneo, a seguito di indagini coordinate dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine, ha arrestato un cittadino algerino di anni 43, ricercato in ambito europeo per l'esecuzione di un arresto, ai fini dell'estradizione, emesso dall'Autorità Giudiziaria francese.

L'accusa a suo carico è di tentato omicidio aggravato in concorso e gravi lesioni personali. L'episodio è avvenuto a Marsiglia il 16 agosto del 2024.

In particolare l'uomo, soprannominato Tyson per la prestanza fisica, già noto alla giustizia francese per reati in materia di sostanze stupefacenti, con il fratello, già tratto in arresto dalla Polizia francese, avrebbe pugnalato un connazionale per ben cinque volte, procurandogli gravissime ferite alla schiena e alla gola.

La Squadra Mobile, in considerazione dell'elevato profilo criminale del ricercato, a seguito di indagini, con personale della Sezione Catturandi ha accertato e quindi arrestato il soggetto, rintracciato anche perché aveva fatto richiesta di protezione internazionale prima della diffusione del mandato di arresto europeo. Trasferito presso la Casa Circondariale di Cuneo a disposizione dei giudici della Corte d'Appello, sarà estradato in Francia, dove rischia una condanna fino a trent'anni di detenzione.