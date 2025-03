Alla Casa del Quartiere Donatello di Cuneo arrivano le danze bretoni

Novità in arrivo a Casa del Quartiere Donatello. Per la prima volta a Cuneo, un assaggio del variegato mondo delle danze bretoni, tra antiche forme di ballo in cerchio e dinamiche danze in catena, nello spirito di amicizia e condivisione che caratterizza Bal Fòl(k) Cuneo. Ad accompagnare il pomeriggio ci saranno Marco e Tiziana, che da oltre 15 anni animano la scena bretone del torinese.



La particolarità della Bretagna è l’aver conservato fino ad oggi un ricchissimo patrimonio di danze e tradizioni molto sentite e vive nella quotidianità e nelle nuove generazioni, dalle feste di paese ai grandi festival, dal ballo tradizionale con bombarda e biniou fino alla musica contemporanea.



Si andrà alla scoperta di un nuovo repertorio, con le danze incentrate su Suite Gavotte des Montagnes, Avant 4 du Trégor, Rond de Landeda, Suite Loudéac, Laridé 8 temps, Suite Plinn e molte altre.



S'inizia con lo stage di ballo e a seguire “fest deiz” (ripasso e ballo libero). L'appuntamento è per sabato 22 marzo dalle 15:00 alle 18:00 a Cuneo presso la Casa del Quartiere Donatello (Via Augusto Rostagni 23L, Cuneo)".

Ingresso ad offerta libera, consigliata la prenotazione. Per informazioni: Mauro e Michela - 335 549 1270 - albaron68@gmail.com"