Mondovì, anche l'edizione 2025 di Leochef è stata un successo

Un nuovo successo l’edizione 2025 di Leochef, l’evento benefico che quest’anno ha visto sfidarsi gli aspiranti cuochi del Leo Club Mondovì-Monregalese e i Lions di Mondovì, in collaborazione con il Cfpcemon.

La serata, all’insegna della passione per la cucina e della solidarietà, si è svolta presso l’Hotel didattico del centro, trasformandosi in un’occasione unica di confronto e divertimento.

Come da tradizione, le due squadre si sono sfidate nella preparazione di due diversi menù, mettendo alla prova le proprie abilità culinarie sotto l’attento sguardo degli chef Paolo Pavarino e Andrea Basso e con il prezioso supporto degli allievi del corso di Ristorazione di Mondovì. I piatti realizzati sono stati valutati da una giuria di esperti e dai commensali, che hanno potuto degustare e votare le creazioni dei partecipanti.

L’evento alla sua 14^ edizione, da 5 in collaborazione con il CFPCemon, ha come obiettivo la raccolta fondi per finanziare borse di studio destinate agli studenti più meritevoli.

Il direttore del CFPCemon ha sottolineato il valore dell’iniziativa, dichiarando: “Ancora una volta ospitiamo i Leo Club Mondovì-Monregalese ed i Lions di Mondovì in un bellissimo team building nel nostro ristorante didattico. È stato un piacere vedere giovani e adulti sfidarsi, col sorriso, a suon di pietanze di primissima qualità, sotto gli occhi dei nostri Prof e coadiuvati dai ragazzi del corso di Ristorazione. Siamo davvero grati a tutti i numerosi partecipanti che con il loro contributo hanno reso davvero speciale a serata, finalizzata ad una raccolta fondi per alcune borse di studio”.

L’entusiasmo e la partecipazione registrati anche quest’anno confermano Leochef come un appuntamento atteso e sentito, capace di coniugare convivialità, formazione e impegno sociale. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, dai partecipanti ai docenti, dagli chef ai commensali, per una serata che ha saputo lasciare il segno nel cuore e nella formazione dei giovani futuri professionisti della ristorazione.