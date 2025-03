Mondovì, Stefano Liberti racconta il suo libro "Tropico Mediterraneo"

Proseguono gli appuntamenti della rassegna "Cine per la Terra" che, grazie alla collaborazione con le associazioni attive nei comuni che ospitano le serate, si arricchiscono di esperienze, voci e opportunità anche in un'area che va oltre la “Strada 661-La Pedaggera”.

La prossima serata è prevista a Mondovì, in collaborazione con l’associazione culturale “Gli Spigolatori”, da anni attiva nel monregalese con iniziative di interesse culturale che spaziano anche su tematiche scientifiche e ambientali.

Per l’occasione è stato invitato, nelle sale del Museo della Ceramica, Stefano Liberti, giornalista e filmmaker, già ospite di Cine per la Terra negli scorsi anni per il suo lavoro di documentazione sulle filiere agroalimentari. A Mondovì approfondirà i temi del suo ultimo libro “Tropico Mediterraneo”.

Appuntamento per venerdì 28 marzo alle ore 20.30 presso il Museo della Ceramica di Mondovì in piazza Maggiore, n.1 con ingresso libero.

L’autore incontrerà il pubblico e racconterà il suo ultimo libro: “Tropico Mediterraneo” - Laterza, 2024.