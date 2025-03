La Galassia Granda di Insieme si rinnova con alcuni dei suoi coordinatori

Si rinnova la Galassia Granda dell'Associazione Insieme, dove i gruppi tematici - detti "Pianeti" - e i gruppi territoriali sono composti dai suoi soci impegnati a seguire progetti e iniziative della vita associativa. In questi giorni si sono individuati nuovi coordinatori del Pianeta Giovani, del gruppo territoriale del Monregalese e del neo-Pianeta Enti Territoriali.

Per i Giovani Federico Calzia, 24 anni di Cuneo, neo-laureato in giurisprudenza alla Bocconi di Milano, passa il testimone a Paolo Bianchi, 26 anni anche lui cuneese, laureando in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Torino che attualmente lavora come software engineering alla Leonardo.

Sul fronte Monregalese a Barbara Nano, psicologa ed attuale assessore a Vicoforte, succede Anna Breida, di Mondovì e laureata in giurisprudenza con specializzazione ed esperienza in compliance bancaria, attualmente impiegata in un’azienda monregalese sempre nel settore legale; già impegnata in passato nell’associazionismo locale, che ritiene essere un prezioso strumento per il contesto territoriale.

Entra invece a guidare l’inedito Pianeta Enti Territoriali Valeria Marrone, di Valdieri, tecnologo alimentare nonché consulente in diverse aziende del settore, attuale consigliere comunale del suo paese, membro del Consiglio dell'Unione delle Alpi del Mare, dove collabora per lo sviluppo e miglioramento delle politiche locali e regionali, e membro del Consiglio Direttivo dell'A.I.S.P.A. con l'obiettivo di promuovere la cultura e la formazione in ambito amministrativo.

Le parole del presidente Marcello Cavallo: «Vorrei fare un ringraziamento per il lavoro svolto a chi lascia e gli auguri agli amici che sono subentrati. Questi avvicendamenti sono significativi dell’attivismo di una Associazione, che quest’anno ricorda i suoi 25 anni dalla fondazione e che guarda al futuro!».