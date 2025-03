Alba: una targa di riconoscimento alla squadra di tennis LiSport Alba

Sabato mattina 8 marzo nella sala Consiglio “Teodoro Bubbio” del Palazzo comunale di Alba il sindaco Alberto Gatto, l’assessore allo Sport Davide Tibaldi e la vicesindaca Caterina Pasini hanno consegnato un riconoscimento alla LiSport Alba.

Il team di tennis ha vinto il trofeo a squadre maschile invernale “Luciano Caroleo”, prestigiosa manifestazione invernale open in Piemonte, giunta alla 18esima edizione. La vittoria è stata conquistata superando la Dlf Asti per 2-0 sui campi dell’Usd Tennis Beinasco.

«Ci fa piacere avervi qui per festeggiare questi titoli – hanno dichiarato il sindaco Alberto Gatto e l’assessore allo Sport Davide Tibaldi - Siamo contenti di congratularci con voi per il percorso che avete fatto e per le vittorie che avete conquistato grazie all’impegno e alla determinazione costanti che mettete durante gli allenamenti, fino al confronto con altre squadre portando in alto il nome della nostra città nel mondo sportivo. Auspichiamo che questo successo raggiunto sia solo il primo di una lunga serie. Ringraziamo tutti voi giocatori e tutti coloro che vi seguono durante l’anno: gli allenatori, i dirigenti e gli sponsor».

«Siamo onorati di essere qui – ha dichiarato Lorenzo Cane presidente LiSport Alba – Abbiamo raggiunto un grande risultato. Per arrivare ci vogliono impegno determinazione, fortuna. Il nostro è stato un percorso a tappe fatto negli ultimi anni che ci ha portati sempre un po’ più su. Ringraziamo gli sponsor per l’indispensabile supporto».

All’incontro sono intervenuti anche il vice presidente LiSport Alba e capitano della squadra Andrea Merlo e il campione di tennis Francesco Pedussia.