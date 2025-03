Ottima prestazione per Luca Mondino in occasione della 21 km “Run for Life” 2025 corsa domenica 9 marzo nel Parco dell’Autodromo di Monza sul tracciato disegnato sul circuito (vecchio e nuovo) dell’autodromo lombardo.

Gara conclusa all’11° posto assoluto e al primo posto della categoria SM35 con il tempo di 1h17’01”, crono che per il roccadebaldese rappresenta il migliore in carriera.