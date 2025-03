Basket DR1. Gerbaldo Savigliano vittoriosa nel derby con il Gators

È un derby che mantiene fede alle aspettative quello andato in scena questa domenica con un grande e caldo pubblico di tifosi per ambo le squadre a colorare il PalaMarenco.

Gators e Pantere arrivano alla palla a due reduci da un buoni momenti: 5 vittorie in fila per i ragazzi di Coach Zani ed un girone di ritorno altrettanto convincente da parte dei biancoverdi.

I Gators partono a razzo con un parziale importante di 12-2 in avvio con Marengo sugli scudi. Timeout obbligato di Savigliano che entra in campo con maggiore determinazione accorciando il gap fino al 18-15 che chiude il primo quarto. L’equilibrio che contrassegnerà l’intero incontro prosegue nel secondo quarto, dove Savigliano è più energica e riesce a colpire in contropiede e ad essere incisiva, specie con un Eula in grande spolvero accompagnato dalla solita garra di Miretti, buone iniziative di Pietro Mellano ed un Pautassi attivo.

La contesa è dunque più che mai aperta e negli ultimi due quarti l’intensità del match resta tale. Biancorossi che però commettono alcuni errori anche con facili appoggi da vicino e faticano a trovare il canestro da 3 punti. I padroni di casa nell’ultimo quarto trovano punti importanti da Nicola e scavano un solco che diventa di 10 punti con la tripla (l’unica) di Alessio. Le Pantere lottano ma continuano a litigare un po’ col canestro, perdendo anche qualche pallone di troppo. I Gators gestiscono bene gli ultimi possessi, specialmente con l’esperto Nasari, e fanno loro il derby meritatamente.

Dispiacere in casa biancorossa per la sconfitta ma consapevolezza di aver onorato il match con impegno e volontà.

"Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perché loro hanno ritrovato fiducia con Marengo e venivano da un bel periodo – il commento di coach Zani -. Siamo stati penalizzati dalla nostra scarsa precisione nei tiri, abbiamo sbagliato tiri aperti senza difesa (abbiamo segnato 2 tiri da 3 punti, cosa che per noi non è normale) e anche sotto il ferro. Abbiamo ottenuto risultati parziali favorevoli solo quando siamo riusciti al contropiedi. Avevamo appena vinto 5 partite consecutive in cui avevamo fatto enormi sforzi fisici e per noi era la settima partita in 25 giorni. Ho trovato la squadra molto stanca e si è notato nelle nostre toma di decisioni durante la partita. Senza cercare alibi, è stata una partita che non rispecchiava la nostra situazione attuale. Dobbiamo pensare a Carmagnola, che è la prossima, e continuare lo stesso lavoro che abbiamo fatto durante il ritorno per inseguire il 9° posto in classifica o per arrivare il più in alto possibile in caso di play-out".

Ora si è attesi sabato 15 marzo in casa alle ore 21,15 contro BTM Carmagnola in una sfida fondamentale per mantenere possibile e concreta la lotta per la nona posizione finale che significherebbe salvezza diretta, senza Playout.