Bocce A2 volo, l'Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo s'impone sulla Centallese

Intenso il fine settimana boccistico della Bocciofila Auxilium Saluzzo, del presidente Pieraldo Moine. Per la specialità volo, in A2 non conosce soste, il cammino dell’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo; in casa, contro la Centallese, la compagine saluzzese, ha vinto per 16 a 8; altri quattro punti in classifica, portandosi a quota 25.

Sabato prossimo, 15 marzo, trasferta contro l’Aostana, seconda in classifica. Inizia il campionato di 3 categoria, con l’Auxilium giocare martedì 11 marzo in casa, contro Enviese. Inizia alla grande il campionato di società under 15, fase regionale di qualificazione.

Per il team saluzzese, due vittorie nelle prime due giornate di campionato,che si sono tenute alla Bocciofila Bra, contro Beinettese ed Almesina. Domenica 16 marzo, il club saluzzese, ospiterà la seconda giornata del Master dei tiri (Nord/Ovest), riservata agli under 15,18 e 21. Per la specialità petanque, nella serie A, sconfitta per 9 a 13,a testa alta per la squadra di Pietro Fornetti contro Vita Nova Savigliano.

Sabato 15 marzo, ore 14,30 appuntamento casalingo, contro i campioni d’Italia della Biarese.Parte domenica 16 marzo, il campionato di promozione femminile. La formazione del diesse saluzzese Franco Vottero, che punta a vincere il torneo, farà l’esordio al mattino contro Madonna delle Grazie, ed al pomeriggio, contro Centallese.

Per la seconda categoria, mercoledì 12 marzo, ore 21,incontro casalingo contro Vita Nova; per la terza categoria, venerdi 14 marzo, ore 21, in trasferta contro l’Enviese.