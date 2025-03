Calcio, Serie D: prezioso pareggio per il Bra sul Lago d'Orta

Preziosissimo e "strettissimo" pareggio esterno per il Bra, sul Lago d'Orta. Ieri pomeriggio al "D'Albertas" di Gozzano, la capolista allenata da Fabio Nisticò ha strappato un 1-1. Dopo un primo tempo "vivissimo", nella seconda frazione i giallorossi hanno dominato ed attaccato a più riprese e andando decisamente a millimetri dal colpo del sorpasso. Contro un Gozzano che, nel proprio stadio, non perde dal settembre scorso. "X" che fa salire capitan Tos e compagni a 69 punti.

Minuto 18 il primo squillo dei braidesi (in nero e giallorosso, come divisa): diagonale di Minaj dalla destra, Aiolfi si distende e para. Vantaggio novarese al 38esimo, con il tap-in da due passi e di testa di Ori (da azione da corner). Calcio di rigore per il Bra al 41': Dalmasso sgambetta Minaj e l'arbitro indica il dischetto; dagli 11 metri Fausto Perseu (al suo 2° penalty consecutivo, trasformato) spiazza il portiere avversario e fa 1-1!



Quinto della ripresa, grandissima girata mancina (in area) di Legal e altrettanto grandissima parata di Aiolfi. Sinistro a pelo d'erba di Minaj al 7'; sfera a lato davvero di un nulla. Due minuti più tardi, ci prova anche Tuzza e ancora l'estremo difensore casalingo che blocca la palla. 34esimo, Minaj viene chiuso in area piccola da Aiolfi. Fischio finale e 1-1.

Dopo la sosta per la Viareggio Cup, si tornerà in campo domenica 23 marzo: all'Attilio Bravi (ore 14,30) il Bra ospiterà la Vogherese.

Gozzano: Aiolfi, Bianchi, Lischetti, Sangiorgio (25' st Gemelli), Ori, Salducco (17' st Lettieri), Carollo, Italiano, Monteleone (25' st Di Giovanni), Areco (46' st Fragomeni), Dalmasso.

A disp: Ravarelli, Pennati, Lattari, Hoxha, Ahayaoui.

Allenatore: Manuel Lunardon (squalificato).

Bra: Ribero, Omorogbe (17' st Cannatelli), Legal, Tos, Sganzerla, Giallombardo (41' st Chiabotto), Tuzza (35' st Zanon), Pautassi, Rosa (35' pt Aloia), Minaj, Perseu (29' st Gerbino)

A disp: Ariello, Sangare, Sardo, Capraro.

Allenatore: Fabio Nisticò.

Arbitro: Spera di Barletta (assistenti: Lattarulo di Treviglio e Tonti di Brescia).

Marcatori: 38' pt Ori (G), 41' pt rig. Perseu (B).

Note: pomeriggio nuvoloso, oltre 200 spettatori con rumorosa rappresentanza del tifo organizzato "Bra Front"; ammoniti Sangiorgio, Dalmasso (G), Legal, Giallombardo (B).