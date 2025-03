Gianluca Sanna (Judo Cuneo Asd) oro al Trofeo Italia Piemonte di Settimo Torinese

Sabato 8 marzo, nell’ambito del prestigioso circuito dei Trofeo Italia Piemonte esB tenutosi presso il Pala200 di Settimo Torinese, Gianluca Sanna del Judo Cuneo Asd si è meritatamente aggiudicato il gradino più alto del podio.

Tenacia e determinazione hanno contraddistinto l’atleta cuneese che è riuscito a concludere semifinale e finale in meno di 1 minuto per ippon (ko), dimostrando tecnica e umiltà allo stesso tempo; doti peculiari per questa disciplina, che Sanna ha dosato adeguatamente nella conquista di un oro che lo riconferma così testa di serie, primo nel ranking nazionale di categoria e primo assoluto in Italia nella categoria 60 kg.

Splendido risultato che ha galvanizzato tutta la squadra sempre più motivata a esprimersi al meglio in una stagione agonistica agli esordi, che richiederà serietà e costanza negli allenamenti per restituire ancora soddisfazioni personali e a tutto il team degli insegnati tecnici.