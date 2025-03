I giovani cinghialotti del Val Tanaro Rugby tornano a correre e divertirsi a Mondovì

Gli allenamenti riprendono a pieno ritmo con i classici appuntamenti settimanali. Ogni mercoledì, i cinghialotti si ritroveranno al campo di Mondovì, in via Molino del Borgato, dalle 18:30 alle 20:00. Il venerdì, invece, l’allenamento si svolgerà a Farigliano, sempre allo stesso orario.

Cristiano Manfredi, responsabile del settore giovanile, esprime grande soddisfazione per l'entusiasmo e la partecipazione di quest'anno: "Abbiamo quasi 30 iscritti nelle nostre squadre under, un risultato che ci rende orgogliosi. Questo è il frutto del lavoro costante che stiamo facendo nelle scuole per far conoscere questo sport bellissimo ai ragazzi e invogliarli a provarlo. Rugby significa crescita, disciplina, ma soprattutto divertimento."

Le squadre under 8, under 10 e under 12 del Val Tanaro Rugby partecipano con entusiasmo ai raggruppamenti organizzati dal comitato regionale, portando avanti lo spirito di squadra e il divertimento. Nel frattempo, i ragazzi dell’under 14 stanno ottenendo ottimi risultati nel campionato di categoria, dove giocano insieme ai coetanei dell’Alba Rugby, Fossano Rugby e Cuneo Rugby.

Manfredi aggiunge con convinzione: "Il rugby non è solo uno sport, ma una vera scuola di vita. Insegna il rispetto per gli altri, il senso di responsabilità, l’importanza del lavoro di squadra e il coraggio di affrontare le sfide. È uno sport che forma carattere e aiuta a crescere come individui. Invitiamo tutti i ragazzi a venire a provare: il rugby è per tutti, e una volta che entri in campo, scopri un mondo unico che ti rimarrà nel cuore."

L’impegno del Val Tanaro Rugby nel promuovere il rugby nelle scuole è una scommessa vincente, contribuendo non solo alla crescita sportiva ma anche a quella sociale dei giovani. I cinghialotti vi aspettano in campo per vivere insieme la passione per la palla ovale!