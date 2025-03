Volley D/M, quinto successo stagionale per i cadetti del VBC Mondovì: 3-0 all'Alba

Quinto successo stagionale per i cadetti del VBC Mondovì, che superano l’ Alba per 3-0 (25-17,27-25,25-23) ed ottengono in tal modo altri 3 punti importantissimi in chiave salvezza. In classifica generale i monregalesi, grazie alla conquista di questi ulteriori 3 preziosissimi punti, salgono a quota 17, a +4 sul S. Paolo Torino e proprio sull’ Alba e soprattutto a +5 sul S. S. Mauro Torino.

Riccardo Gallia è partito inizialmente con Marabotto in palleggio, Gallia opposto, Fichera e Bernardi in banda, Morello e Leandro al centro, Gasco libero, inserendo durante la gara Bergalla, capitan Verra, Chessa e Rolfo.

Nel set d’ apertura i cadetti monregalesi partono con il piede schiacciato sull’ acceleratore e si portano subito sul 5-2, quindi continuano a spingere e prima sul 15-10, poi sul 18-12, quindi sul 21-16 ed infine chiudono senza eccessive difficoltà 25-17.

Nella seconda frazione sono gli albesi a partire meglio ed a stare sempre costantemente avanti nel punteggio (1-4,4-8,9-12,17-20), poi i monregalesi piazzano un break di 4-1 ed ottengono la parità sul 21-21. Da qui in avanti le due compagini avanzano a braccetto sino al 25 pari, quando i monregalesi piazzano il break decisivo e chiudono ai vantaggi 27-25, mentre entrano Bergalla e capitan Verra per effettuare il doppio cambio.

Nel terzo set vi è equilibrio sino al 6 pari, poi gli albesi allungano e si portano sul 10-7. Dentro Rolfo, Bergalla e Chessa ed i monregalesi reagiscono, ottenendo la parità sul 13-13. Le due squadre avanzano a braccetto sino al 18 pari, poi i monregalesi, con anche Verra in campo, allungano e prima si portano sul 22-19 e poi chiudono in volata 25-23.

Sabato alle ore 20.30 i cadetti monregalesi sono attesi dalla difficilissima partita in casa del Villanova, attualmente in vetta alla classifica in compagnia del Montanaro. Per i monregalesi una gara proibitiva, ma da affrontare senza timori e sfruttare per continuare nel proprio percorso di crescita.