Volley, fine settimana intenso e ricco di emozioni per il V.B.C. Valle Stura

È stato un fine settimana intenso e ricco di emozioni per la V.B.C. Valle Stura, con tutte le squadre impegnate in campo. Dalla Prima Divisione Maschile, che ha concluso la seconda fase a gironi, all’Under 22 Femminile, protagonista di una sfida impegnativa, fino all’entusiasmante vittoria dell’Under 14 Femminile e alla giornata di divertimento e sport per i più piccoli dell’Under 8.

Prima Divisione Maschile

V.B.C. Valle Stura Caramello Srl – Giovanile Genola ’05 A.s.d. 0-3 (21-25, 14-25, 23-25)

Si chiude con una sconfitta l’ultima partita della seconda fase a gironi per la Prima Divisione Maschile della V.B.C. Valle Stura. Nonostante un primo set chiuso in crescita e un terzo set giocato con determinazione, non è bastato per strappare un parziale agli ospiti, che hanno portato a casa la vittoria. Ora due settimane di pausa per prepararsi al meglio e arrivare pronti ai playoff.

Under 22 Femminile

V.B.C. Valle Stura – Volley Valle Po 0-3 (15-25, 17-25, 20-25)

Tra le mura amiche, le ragazze della V.B.C. Valle Stura hanno ospitato la corazzata Volley Valle Po, attualmente l’unica squadra imbattuta del campionato. Nonostante la difficoltà dell’incontro, le ragazze guidate da coach Valerio Bruno, affiancato da Cristian Faggio e Matteo Merana, hanno cercato di lottare in ogni set, mostrando grinta e determinazione contro un avversario di alto livello.

Il commento di coach Valerio Bruno: “Abbiamo giocato un’ottima partita contro una grandissima squadra. Cercavamo conferme sul gioco e le abbiamo trovate. Adesso testa alle prossime partite, che per noi saranno fondamentali per il proseguo del campionato.”

Under 14 Femminile

Banca Di Caraglio 2012 – V.B.C. Valle Stura 0-3 (18-25, 28-30, 15-25)

All’ultima giornata della prima fase, l’Under 14 Femminile ritrova la vittoria con una convincente prestazione in trasferta contro Banca di Caraglio 2012. Il primo set scorre via senza intoppi per le ragazze della V.B.C. Valle Stura, che lo chiudono con sicurezza. Nel secondo set, però, l’inizio è shock: sotto 11-2, le ragazze punto dopo punto recuperano lo svantaggio e arrivano a giocare un finale al cardiopalma, aggiudicandosi il set 30-28 dopo una vera maratona. Nel terzo parziale, dopo una fase iniziale equilibrata, la squadra guidata da coach Francesco Bruno prende il largo, chiudendo il match con un netto 3-0.

Il commento di coach Francesco Bruno: “Sono molto contento di questa vittoria perché ci voleva e perché le ragazze se la meritavano per tutto l’impegno. La cosa che non mi è piaciuta è come siamo entrati in campo nel secondo set, rischiando di comprometterlo del tutto, però altrettanto bella è stata la reazione che hanno avuto le ragazze in campo: è stato un recupero di punti incredibile se penso che eravamo sotto di 9 punti a metà set. Ora continuiamo a lavorare per preparare al meglio la seconda fase.”

Minivolley - Under 8

I piccoli campioni dell’Under 8 sono stati ospiti a Roccavione per il concentramento di palla rilanciata organizzato dal CSI di Cuneo. Una giornata all’insegna del divertimento e dello sport, dove i giovani atleti hanno avuto l’occasione di giocare, crescere e vivere appieno i valori dello spirito di squadra.