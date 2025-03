Motornext, enduro e motocross, un weekend di soddisfazioni per il Moto Club Ceva

Domenica 9 marzo si è svolta a Chieve (CR) la prima prova del campionato Motornext area Nord-Ovest categorie MX1 MX2. Nella Expert MX1, 7° posto per Alberto Genta. Nella Expert MX2, 7° posto per Cristiano Genta. Nella Esordienti MX1, 11° posto per Dario De Lorenzo e 17° posto per Roberto Giuliano.

Ad Albenga (SV), invece, la prima prova del campionato italiano major di enduro. Quattro i piloti del Moto Club Ceva al via: Emanuele Borgese è 9° nella Expert 450, Lorenzo Cecchini è 11° nella Veteran 4T, Antonio Borgese è 13° nella Expert 300 e Tommaso Caraffini è 15° nella Master 300.

Infine, a Vercelli si è disputata la prova del regionale FMI Piemonte-Liguria di motocross, categorie Challenge, Veteran ed Epoca. Ottimi risultati anche questo fine settimana per i piloti del Motoclub.

Nella categoria MX2 master vince Stefano Pelissero, e nella MX1 master Roberto Magnino è 2º (1º piemontese). Nella MX1 Challenge, 4º posto Per Andrea Ghiglia. Nella categoria Epoca classe EVO, 3º posto per Andrea Giribaldi. Facciamo gli auguri di pronta guarigione a Simone Manfredini, impegnato nell italiano prestige a Ottobiano. Una brutta caduta nelle prove gli ha causato il ritiro dalla competizione.