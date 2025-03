“Agricoltura è innovazione: sostenibilità e nuove opportunità”: al MAG di Savigliano il convegno di Confagricoltura Cuneo

Giovedì 13 marzo, alle 14,30, ad aprire il programma di convegni presso il padiglione INALPI Media Center del MAG di Savigliano sarà l’appuntamento organizzato da Confagricoltura Cuneo, con il sostegno della Camera di Commercio di Cuneo, dal titolo “Agricoltura è innovazione: sostenibilità e nuove opportunità”.

Un appuntamento pensato per approfondire le possibilità che le novità tecnologiche e informatiche possono riservare al settore primario e per fare il punto su alcune tematiche particolarmente attuali per le imprese agricole del territorio: Piano regionale Qualità dell’Aria, PAN e Quaderno di Campagna.

L’ingresso, rivolto alle aziende e ai professionisti del settore agricolo, è gratuito. Per informazioni contattare la segreteria organizzativa al numero 0171/692143 (int.7) o all’indirizzo eventi@confagricuneo.it.

“L’agricoltura non può prescindere dall’innovazione: è il motore che guida la sostenibilità e apre a nuove opportunità. Oggi più che mai, dobbiamo affrontare le sfide del cambiamento climatico, dell’efficienza produttiva e della tutela delle risorse naturali con strumenti tecnologici all’avanguardia – spiega Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Cuneo e Piemonte -. L’intelligenza artificiale, l’agricoltura di precisione e la digitalizzazione sono elementi chiave per migliorare la produttività e ridurre l’impatto ambientale. Investire in nuove tecnologie significa non solo garantire il futuro delle nostre imprese agricole, ma anche rafforzare la competitività del settore e la qualità dei prodotti che portiamo sulle tavole dei consumatori. Confagricoltura Cuneo è da sempre in prima linea nel supportare gli agricoltori in questa transizione, promuovendo pratiche innovative che coniughino redditività e rispetto per l’ambiente per assicurare un futuro alle aziende e al territorio”.

Dopo i saluti istituzionali di Luca Crosetto, presidente della CCIAA di Cuneo, di Paolo Bongioanni, assessore regionale all’Agricoltura, e l’introduzione del presidente Enrico Allasia, si entrerà nel vivo del tema con Massimo Giordani, Innovation manager e docente dell’Università di Torino, che spiegherà come l’innovazione e l’Intelligenza artificiale possono migliorare la gestione aziendale nell’intervento “L’IA scende in campo: applicazioni e implicazioni”.

L’incontro proseguirà, poi, con due approfondimenti: il primo sul Piano regionale Qualità dell’Aria Piano, a cura di Monica Bassanino, del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche della Regione Piemonte, dal titolo “Innovazione per la sostenibilità in zootecnia”, il secondo con Alessandro Pantano, responsabile Ambiente e Agricoltura 4.0 di Confagricoltura, sugli adempimenti previsti dal nuovo PAN (Piano d’Azione Nazionale) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sul Quaderno di Campagna, con un focus specifico sugli interventi portati avanti da Confagricoltura. In ultimo, Elio Dinuccio, professore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari UNITO, illustrerà gli studi che si stanno conducendo relativamente alle emissioni in atmosfera dei reflui zootecnici nel suo intervento “Tecnologie e strategie per una gestione sostenibile dei reflui zootecnici”.

L’iniziativa è valida per il rilascio di crediti formativi per gli iscritti all’Albo della Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali del Piemonte e Valle d’Aosta e del Collegio Interprovinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e Valle d’Aosta.