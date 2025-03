Da domani a domenica la meccanizzazione agricola protagonista al MAG 2025 di Savigliano, la più grande fiera outdoor di tutto il Nord-Ovest

Giovedì 13 marzo alle ore 11, nel padiglione congressi Inalpi Media Center dell’Area Fieristica di Borgo Marene in via Alba a Savigliano, avrà luogo l’inaugurazione della 41a edizione del MAG – The farmer fair, evento organizzato dalla Fondazione Ente Manifestazione e dalla Città di Savigliano. La più grande fiera outdoor della meccanizzazione agricola di tutto il Nord-Ovest, resterà aperta al pubblico con ingresso libero e gratuito fino a domenica 16 marzo, tutti i giorni con orario continuato dalle ore 9 alle 19. Oltre a 255 espositori presenti su 50 mila metri quadrati di area espositiva, il MAG 2025 propone un ricco calendario di 13 eventi a tema agricolo che si svolgeranno nell’Inalpi Media Center, mentre nel padiglione Ecotech troveranno spazio le novità in materia di efficienza energetica, energie rinnovabili e tecnologia applicata all’agricoltura. Nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 marzo sarà attivo un servizio navetta gratuito da Savigliano, Marene e Cavallermaggiore. Tra le novità di quest’anno, un servizio navetta elettrico gratuito per visitatori ed espositori all’interno dell’area fieristica e la Sala riunioni “Amilcare Merlo”, che ospiterà incontri organizzati in collaborazione con il Centro Estero per l’Internazionalizzazione e Arproma. Per informazioni telefonare allo 0172/712536 o visitare il sito www.fierameccanizzazioneagricola.it.

“Oggi MAG non è soltanto una fiera, ma un marchio riconosciuto e riconoscibile a livello nazionale, che attrae le migliori aziende e i principali operatori del settore della meccanizzazione agricola – spiega il presidente della Fondazione Ente Manifestazioni Andrea Coletti -. La 41a edizione sarà la più completa in termini di espositori presenti, la più curata nei servizi per il visitatore, la più ricca di contenuto presente sull’area per gli operatori del settore. Ci saranno alcune novità rispetto al 2023, ma soprattutto ci sarà più valore tra le aziende che espongono in termini di soluzioni e tecnologie applicate all’agricoltura. Il MAG 2025 nasce su solide premesse, forte del sostegno dei costruttori di macchine agricole, che sicuramente hanno un punto di riferimento per quello che è il loro business. Lo dimostra la lunga lista d’attesa di 43 aziende che, soprattutto per ragioni di capienza dell’area fieristica, non hanno potuto trovare spazio e che avremmo ospitato volentieri”.

Nel week-end sarà in funzione un servizio navetta gratuito di collegamento andata e ritorno tra l’Area Fieristica di Borgo Marene sede del MAG e i centri di Savigliano, Marene e Cavallermaggiore. Nello specifico, la tratta Cavallermaggiore-MAG sarà garantita nella giornata di domenica tra le 9.30 e le 18, con partenza dal parcheggio di Le Cupole, fermata a quello del Mercatò a Savigliano e arrivo alla rotonda di piazza Galateri ancora a Savigliano. Il collegamento da Marene, invece, sarà attivo sia sabato che domenica nella fascia compresa tra le 9.30 e le 19, con partenza da piazza Carignano e arrivo diretto al MAG. Infine, sia sabato che domenica una terza navetta coprirà la tratta parcheggio Conad, parcheggio Palazzetto dello sport e MAG a Savigliano. La frequenza dei collegamenti sarà di circa 30 minuti tra una navetta e l’altra.

Tra i servizi di ristorazione a disposizione tre aree food, il padiglione ristorante gestito dal Picchio Rosso Group e due aree bar gestite da AndreaBosio “Cibarti street Food” e da Dario Bosio “Saloon Golden Star”.