Kodokan Cuneo presente al Grand Prix Lombardia Veterani

Domenica 2 marzo, il Centro sportivo di Gorle (Bergamo) ha ospitato il Grand Prix Lombardia Veterani di judo, un evento che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia. Tra questi, due rappresentanti del Kodokan Cuneo, Ivan Mandrile e Giovanni Dell'Aquila, hanno dato prova del loro valore.

Ivan Mandrile, nella categoria master M4 90 kg, ha fatto il suo ritorno alle competizioni dopo un lungo periodo di assenza. Il judoka ha dimostrato di non aver perso la sua grinta, vincendo il primo incontro per ippon (il punteggio massimo nel judo). Nonostante la sconfitta nel secondo incontro contro un avversario di alto livello, Mandrile si è rifatto nella finale, trionfando nuovamente per ippon con uno spettacolare uchimata, una tecnica di proiezione. La sua performance gli è valsa il terzo posto sul podio.

Giovanni Dell'Aquila, nella stessa categoria master M4 81 kg, ha iniziato la sua gara con una vittoria, ottenuta grazie alle ammonizioni (shido) accumulate dall'avversario. Nel secondo incontro, ha affrontato un judoka di grande esperienza, subendo una sconfitta. Nella finale per il terzo/quinto posto, Dell'Aquila ha combattuto con tenacia, cedendo di misura per yuko (il punteggio minimo). Nonostante la sconfitta, la sua prestazione gli è valsa il quinto posto in classifica.

Gli istruttori del Kodokan Cuneo hanno espresso soddisfazione per la performance dei loro atleti: "Entrambi i judoka hanno dimostrato grande spirito combattivo, mettendosi in gioco nonostante l'età non più giovanissima. Questa era solo la prima tappa del Trofeo Italia Master, e siamo fiduciosi che nei prossimi appuntamenti potranno ottenere risultati ancora migliori".

La partecipazione di Mandrile e Dell'Aquila al Grand Prix Lombardia Veterani è un esempio di passione e dedizione per il judo, uno sport che può essere praticato a tutte le età.