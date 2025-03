"Io non sono razzista ma...": a Cuneo si analizzano le discriminazioni razziali sul territorio

Il convegno, che organizziamo in collaborazione con Ires Piemonte, Centro regionale contro le discriminazioni, Ufficio Politiche Sociali, Punto Meet e Progetto SAI Cuneo, sarà anche occasione per dare visibilità al lavoro fatto, per far conoscere la rete di Punti informativi e di ascolto presenti sul territorio provinciale cuneese, per stimolare l'emersione di episodi e situazioni di discriminazione e confrontarsi su strategie efficaci di contrasto e superamento di pregiudizi e stereotipi che generano discriminazione razziale e non solo.

Interverranno: Patrizia Manassero e Cristina Clerico - sindaca e assessora della Città di Cuneo, Roberta Ricucci - docente dell'Università di Torino che cura la sezione del Dossier dedicata al Piemonte, Silvia Venturelli - ricercatrice di Ires Piemonte che cura il coordinamento della Rete regionale contro le discriminazioni, Eleonora Garello – operatrice del Punto Meet e Sambu Buffa - esperta nel campo della diversità, equità e inclusione. Saranno presentate anche alcune testimonianze video curate dal Progetto SAI Cuneo.

Confidando nella vostra partecipazione, vi invitiamo a dare la massima diffusione sia all’interno delle vostre organizzazioni che tramite le vostre reti formali e informali operative su tutto il territorio provinciale cuneese, con particolare attenzione al coinvolgimento di persone con background migratorio.

Il convegno si svolgerà in presenza. Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo online: https://forms.gle/jrd7qspZTyA7aCRi6