Domani a Canale l'addio a Luca Gallarato, ex campione di pallapugno

La comunità di Canale si prepara a dare l'ultimo saluto a Luca Gallarato, scomparso a 45 anni. Ex giocatore di pallapugno, aveva vestito le maglie di Magliano Alfieri, Bene Vagienna, San Benedetto Belbo e Canale, lasciando il segno nel mondo dello sferisterio.

Il funerale sarà celebrato giovedì 13 marzo alle 10, nella chiesa parrocchiale di San Vittore. Lascia la mamma Concettina con Paolo, la figlia Gaia, le sorelle Patrizia con Piero e Barbara con Giovanni, la compagna Rita e i nipoti Virginia, Lorenzo, Sara e Debora.

Un uomo che ha saputo farsi apprezzare sia in campo che fuori, Luca Gallarato viene ricordato con affetto da chi ha condiviso con lui la passione per lo sport.

La Pallapugno Casalese ha voluto ricordarlo con un messaggio di stima e affetto: “Grazie per aver indossato i nostri colori e per aver portato in alto la Canalese. Sarai sempre nei nostri pensieri”.

Tanti i messaggi di cordoglio da parte di amici, ex compagni e appassionati dello sferisterio. “Il suo pallone viaggiava alto e lungo”: uno dei messaggi più significativi ricorda che nelle giovanili, aveva praticamente vinto tutto, sfidando e battendo atleti che, nel tempo, avrebbero conquistato scudetti e scritto la storia della pallapugno.