Merlo protagonista alla Fiera della Meccanizzazione Agricola di Savigliano 2025

L’agricoltura cuneese rappresenta un settore strategico per l’economia locale e nazionale, con un tessuto produttivo caratterizzato da un forte legame con la tradizione e, al contempo, da una crescente propensione all’innovazione. In questo contesto, la meccanizzazione riveste un ruolo cruciale, consentendo agli operatori del settore di ottimizzare le lavorazioni e ridurre l’impatto ambientale.

In linea con questa evoluzione, la Merlo sarà protagonista alla Fiera della Meccanizzazione Agricola di Savigliano, in programma dal 13 al 16 marzo 2025. L’azienda presenterà la sua ampia gamma di soluzioni per il settore agricolo, caratterizzate da versatilità, efficienza e innovazione tecnologica.

Lo spazio espositivo Merlo, situato in una posizione centrale e facilmente accessibile (F 36-38-40-42 G 35-37-39-41), sarà articolato in diverse aree tematiche, con un’area di accoglienza clienti dotata di uffici e di una zona ristoro.

La Merlo sarà rappresentata a Savigliano dal suo concessionario di zona Barale Stefano srl, www.baralestefano.it. All’interno dello stand, i visitatori potranno esplorare tre sezioni dedicate a:

Sollevatori telescopici : protagonista sarà l’e-WORKER, capostipite della gamma elettrica di Merlo, affiancato dai modelli della gamma agricola, la più ampia del mercato. Grazie alle numerose attrezzature progettate e prodotte specificamente per i telescopici Merlo, questi mezzi si adattano a ogni tipo di impiego agricolo.

: protagonista sarà l’e-WORKER, capostipite della gamma elettrica di Merlo, affiancato dai modelli della gamma agricola, la più ampia del mercato. Grazie alle numerose attrezzature progettate e prodotte specificamente per i telescopici Merlo, questi mezzi si adattano a ogni tipo di impiego agricolo. Macchine speciali : l’azienda esporrà i trasportatori cingolati, progettati per garantire massima efficienza e versatilità nelle operazioni agricole più complesse. Sarà inoltre presente il trattore forestale MM160MC.

: l’azienda esporrà i trasportatori cingolati, progettati per garantire massima efficienza e versatilità nelle operazioni agricole più complesse. Sarà inoltre presente il trattore forestale MM160MC. Servizi: il Centro di Formazione e Ricerca Merlo (CFRM) fornirà informazioni sui corsi di formazione disponibili per gli operatori del settore.

Con una presenza consolidata nel settore e una continua spinta all’innovazione, l’azienda cuneese si conferma un punto di riferimento per la meccanizzazione agricola, contribuendo allo sviluppo di un’agricoltura sempre più efficiente e sostenibile.