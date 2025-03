Settantatré aziende e oltre mille incontri ad Agorà in Confindustria Cuneo [FOTO E VIDEO]

Sono state 73 le aziende ospiti del format Agorà B2B nella sede di Confindustria Cuneo.





Nato dal 2019 su impulso del suo Comitato Piccola Industria torna con il primo appuntamento dell'anno favorendo oltre mille incontri.





Un'occasione di confronto tra realtà del tessuto economico provinciale che hanno colto l'opportunità offerta presentandosi in un interscambio di competenze e progetti.

Agorà è un vero e proprio speed date imprenditoriale per creare nuovi contatti e opportunità con l’obiettivo di favorire l’incontro delle candidature con le professionalità richieste dalle imprese. Un B2b improntato a creare la massima sinergia a cui ha partecipato anche il Centro Servizi per l'Industria, la società di servizi di Confindustria Cuneo a supporto delle imprese negli ambiti amministrativi - finanziari, tecnico - organizzativi, innovation e formazione.

Un evento che vede Umana come main sponsor ed Excelsior e S.Bernardo come sponsor tecnici, con il contributo della Camera di commercio di Cuneo e Linkame come partner.





Quello di oggi non sarà l'unico appuntamento in programma quest'anno ma il 15 aprile prossimo ci sarà Agorà Rock per le reti di impresa, il 2 ottobre torna il B2b e il 5 novembre sarà dedicata alle filiere agroalimentare ed edilizia.



Chi alla prima volta chi un habituè, ecco alcune delle aziende che si sono presentate oggi.



L'intervista a Eliana Faccenda, direttore Marketing e Commerciale di Confindustria Cuneo:





L'intervista a Alberto Lavezzo, Lavezzo Studios srl:





L'intervista a Marco Morra, Sisea srl:





L'intervista a Andrea Agostinelli, Gmt Project srl:





L'intervista a Ilaria Merlo, Pier H2O srl:



L'intervista a Catia Rossi Corinaldesi, Eviso spa:





L'intervista a Sandro Ghibaudo, Studio Quality srl: