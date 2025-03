A Dronero il film per famiglie “Paddington in Perù”

Domenica 16 marzo, alle 17, il cineteatro Iris di Dronero è lieto di proporre “Paddington in Perù”, terzo capitolo della saga animata che racconta le avventure del tenero orsetto british dal montgomery azzurro e il cappello rosso.

Paddington è il beniamino della letteratura inglese per bambini grazie al popolarissimo libro di Michael Bond pubblicato nel 1958. In questo nuovo film il protagonista (voce italiana di Francesco Mandelli) parte per far visita all'amata zia Lucy, che ora vive nella “casa per orsi in pensione”.

Un'emozionante avventura conduce il Nostro e la famiglia Brown in un viaggio inaspettato attraverso la foresta amazzonica e le cime delle montagne del Perù.