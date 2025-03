Gabriele Rosso è il nuovo portavoce provinciale di Cuneo Possibile

Nella serata di lunedì 10 marzo il comitato provinciale di Cuneo Possibile, riunitosi in assemblea, ha eletto Gabriele Rosso come suo nuovo portavoce. Rosso succede a Giulia Marro, che siede tra i banchi del Consiglio Regionale del Piemonte con AVS in quota Possibile, ed è già stato portavoce del comitato dal 2020 al 2022. Ora torna a coordinarlo chiedendo uno sforzo di mobilitazione nei mesi a venire: a partire dai quesiti referendari sul lavoro e sulla cittadinanza (quest'ultimo ha visto Possibile fare parte del comitato promotore fin dall'inizio), passando attraverso il tema della partecipazione giovanile e delle persone straniere alla vita politica e civile delle nostre comunità, per arrivare alla lotta contro lo sfruttamento lavorativo in agricoltura, e non solo. Su queste e su altre questioni calde si svilupperà l'attività del comitato, che conta aderenti su tutto il territorio provinciale, e anche alcuni membri nelle amministrazioni locali.

«Viviamo un periodo di contrapposizione radicale, di oscurantismo, di ritorno dei fascismi, e pure di crisi economica e sociale», dichiara Rosso. «Oggi più che mai è doveroso schierarsi, anche localmente nella nostra provincia Granda, e prendere posizione sulle questioni che ci riguardano più da vicino in modo palese, e perentorio: ascoltando Gramsci dovremmo essere partigiani, e mai indifferenti a ciò che ci circonda. Come Cuneo Possibile sentiamo il dovere di proporre iniziative aggregative e partecipative, di essere costruttivi, di fare rete con partiti e associazioni della nostra area, ma anche di denunciare, quando se ne presenta la necessità, ciò che non funziona e che vorremmo cambiare radicalmente. Viviamo in una provincia ancora ingessata su modelli di potere da Prima Repubblica, che continuano a distribuire dividendi politici alle destre e ai centristi. Dobbiamo scardinare queste dinamiche e favorire un ampio ricambio generazionale in senso progressista, a partire dalla sfida delle amministrative del 2027 a Cuneo, per cui ci stiamo già preparando».