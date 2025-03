Saluzzo, le minoranze annunciano battaglia in Consiglio comunale

Si annuncia interessante il Consiglio comunale di Saluzzo di questa sera, mercoledì 12 marzo alle 18.

Le minoranze alzano il tiro e annunciano battaglia su varie questioni, non ultima quella del caso di Andrea Momberto, il presidente del Consiglio comunale eletto domenica segretario del circolo Pd del Monviso.

Non c’è un’interpellanza in merito, ma è probabile che, ad inizio seduta, la questione venga sollevata visto che i consiglieri di centrodestra hanno preso posizione in merito.

A loro avviso, dopo l’incarico partitico assunto nei giorni scorsi non offrirebbe più quelle garanzie super partes richieste a chi deve essere garante del corretto svolgimento del Consiglio comunale.

Per tornare all’ordine del giorno della seduta sono sei i temi che le minoranze, con altrettante interrogazioni, porteranno all’attenzione del dibattito.

È la prima riunione del nuovo anno e proprio questa lunga assenza aveva indotto i sei esponenti dell’opposizione a richiedere, regolamento comunale alla mano, una convocazione del Consiglio comunale evidenziando la propria preoccupazione per “l’immobilismo amministrativo che caratterizza la città”.

Dalla complessa situazione dei parcheggi in centro, all’ala di ferro di piazza Cavour, passando per la viabilità su piazzetta Battaglione Alpini, all’appalto in scadenza della raccolta dei rifiuti, alla pista ciclabile verso Castellar, per arr9vare a temi che riguardano la sicurezza e il decoro urbano.

A queste si somma una mozione per richiedere impegno e sostegno al “Distretto del cibo della frutta” di cui Saluzzo fa parte.

Anche su questa mozione, alla luce delle polemiche delle scorse settimane

“Crediamo siano temi sentiti non solo da noi – affermano Claudio Capitini, Giovanni Damiano, Alberto Daniele, Nicolò Giordana, Marco Piccat e Paola Sanzonio – ma da tutta la comunità saluzzese. La difficoltà di reperire parcheggi in zone centrali si riflette sul commercio e la vita della città, così come la viabilità su Piazza Battaglione alpini che vede ben sei diverse strade convergere in questo luogo molto trafficato da veicoli e pedoni”.

Ma lo sguardo è rivolto anche alla pista ciclabile di Castellar: “Secondo noi potrebbe essere resa più sicura e fruibile con una segnaletica migliore - affermano i sei consiglieri di opposizione - che vada incontro alle esigenze dell’utenza, il rispetto delle attività agricole, salvaguardano il viale di via Morra, come le bellezze artistiche e paesaggistiche circostanti”.

Cinque gli ordini del giorno portati all’esame dei consiglieri che spaziano su vari argomenti.

Il primo riguarda i tagli ai piccoli comuni previsti nella legge finanziaria; il secondo è a sostegno della prevenzione dei disturbi mentali.

Un terzo porta l’attenzione sulla gestione unica provinciale del trasporto pubblico in provincia, mentre un quarto, di carattere generale, è rivolto alla promozione della pace e al contrasto a tutte le guerre.

Infine, un ordine del giorno relativo al Pnrr a proposito dei piani urbani integrati per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, in particolare in riferimento alla denuncia sui ritardi dei finanziamenti denunciati dal sindaco Franco Demaria e oggetto, nei giorni scorsi, di un’interrogazione parlamentare della deputata Pd Chiara Gribaudo.

La seduta di Consiglio, dopo quasi quattro mesi dall’ultima riunione del 19 dicembre scorso, si prospetta dunque ricca di spunti di dibattito e non priva – così pare - di qualche spigolosità.