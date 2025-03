Il #RA Rally Regione Piemonte scalda i motori: via alle iscrizioni

Da oggi, fino al 4 aprile iscrizioni aperte, per la 19^ edizione del #RA Rally Regione Piemonte, negli anni diventato uno degli eventi più avvincenti delle corse su strada italiane.

In programma dall’11 al 13 aprile, con l’organizzazione del Cinzano Rally Team, sarà la seconda tappa del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Siamo davanti a più di una semplice competizione automobilistica: è un evento che racchiude l'anima di un'intera regione. Attraverso le spettacolari strade della Valle Belbo, la Langa astigiana e la Bassa Langa, patrimonio UNESCO, il rally diventa una vetrina d’eccellenza per il Piemonte, valorizzandone il paesaggio, la tradizione e l’ospitalità.

La passione per i motori, radicata nel territorio, si fonde con le eccellenze enogastronomiche e culturali, trasformando questa manifestazione proprio nel simbolo ideale dell’identità piemontese. Ogni curva racconta una storia di adrenalina e determinazione, il territorio accoglie piloti e team con calore e entusiasmo, rendendo il rally un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sport e per chi ama scoprire le meraviglie del Piemonte.

Sotto l’aspetto sportivo, il #RA Rally Regione Piemonte è pronto a rinnovare le sfide tricolori oltre a dare il via alla Coppa Rally di Zona 1. Altre validità ufficiali saranno quelle per il Campionato Italiano Junior (seconda prova) oltre che dei trofei monomarca GR Yaris Rally Cup e Suzuki Rally Cup.

Un piccolo, grande traguardo per la storia della competizione è da evidenziare con il fatto che sarà l’edizione del decennale dopo la ripartenza avvenuta nel 2015, tornando ancora a proporre la città di Alba come cuore pulsante, con il parco assistenza, i riordini e le cerimonie di partenza e arrivo.

DETTAGLI DEL PERCORSO

Le prove speciali si svilupperanno sulle colline della Valle Belbo, la Langa astigiana e la Bassa Langa con un percorso che di sicuro proseguirà la tradizione, nel quale sarà inserita la prova speciale “spettacolo” sul circuito allestito nella zona industriale di corso Asti, ad Alba, in grado di consentire al pubblico di ammirare tutto il suo svolgimento. Di nuovo significativo il coinvolgimento di Santo Stefano Belbo, il cui territorio è interessato da shakedown e prove speciali, tra cui la “powerstage” entrambi in diretta televisiva su ACI SPORT TV SKY 228.

IL PROGRAMMA

La gara entrerà nel vivo da giovedì 10 aprile, con le operazioni di verifica sportiva e tecnica (tra Piazza Medford e Piazza Prunotto in Alba), poi motori accesi per lo Shakedown, il test con le vetture da gara, in programma venerdì 11 dalle 13.30 alle 18,00 con suddivisione in turni.

Le sfide si snodano su tre giorni, con partenza il venerdì 11 aprile alla sera (ore 20,00, con precedenza ai concorrenti della Coppa di Zona) e arrivo con premiazione alla domenica 13 aprile (ore 16,21) dopo aver percorso di 112,800 chilometri di distanza competitiva, punteggiati da 13 prove speciali, mentre è ridotto a 8 Prove Speciali il percorso della gara per il Campionato di Zona (69,840 Km), la quale seguirà la corsa del tricolore durante la giornata di sabato 12 aprile, tornando ad Alba dalle ore 19,41.

Nel sito internet www.rallyregionepiemonte.com sono già presenti tutte le informazioni per l’evento.